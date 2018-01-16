توفيت مؤخرا امرأة حامل بولاية تيارت جراء إصابتها بالأنفلونزا الموسمية، حسب ما أفادت به الأحد المديرية الولائية للصحة والسكان.
وأوضح ذات المصدر، أنه سجلت هذه الحالة للوفاة بسبب الأنفلونزا الموسمية يوم الخميس الماضي في مستشفى "يوسف دامرجي" لعاصمة الولاية، ويتعلق الأمر بامرأة تقطن بمدينة تيارت تبلغ من العمر 28 سنة والتي كانت حاملا وتعاني من مرض السكري والتهاب في البنكرياس وأنفلونزا معقدة.
وقد تم إدخالها المستشفى الأحد الماضي من أجل العلاج من مرض التهاب البنكرياس، ثم تم تحويلها الثلاثاء الماضي إلى مصلحة الإنعاش نتيجة إصابتها بمضاعفات أدت إلى وفاتها وفق ذات المصدر.
وأشارت مديرية الصحة والسكان إلى أن هذه الحالة تعد الثانية من نوعها بولاية تيارت بعد وفاة رجل في الـ42 من العمر بسبب الأنفلونزا الموسمية منذ أسابيع.
ودعت ذات المديرية المواطنين إلى ضرورة الحرص على التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، خاصة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة والمسنين والحوامل تجنبا للمضاعفات.
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وفاة امرأة حامل جراء إصابتها بالأنفلونزا الموسمية بتيارت
س. ع
توفيت مؤخرا امرأة حامل بولاية تيارت جراء إصابتها بالأنفلونزا الموسمية، حسب ما أفادت به الأحد المديرية الولائية للصحة والسكان.
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وفاة امرأة حامل جراء إصابتها بالأنفلونزا الموسمية بتيارت
وأوضح ذات المصدر، أنه سجلت هذه الحالة للوفاة بسبب الأنفلونزا الموسمية يوم الخميس الماضي في مستشفى "يوسف دامرجي" لعاصمة الولاية، ويتعلق الأمر بامرأة تقطن بمدينة تيارت تبلغ من العمر 28 سنة والتي كانت حاملا وتعاني من مرض السكري والتهاب في البنكرياس وأنفلونزا معقدة.
وقد تم إدخالها المستشفى الأحد الماضي من أجل العلاج من مرض التهاب البنكرياس، ثم تم تحويلها الثلاثاء الماضي إلى مصلحة الإنعاش نتيجة إصابتها بمضاعفات أدت إلى وفاتها وفق ذات المصدر.
وأشارت مديرية الصحة والسكان إلى أن هذه الحالة تعد الثانية من نوعها بولاية تيارت بعد وفاة رجل في الـ42 من العمر بسبب الأنفلونزا الموسمية منذ أسابيع.
ودعت ذات المديرية المواطنين إلى ضرورة الحرص على التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، خاصة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة والمسنين والحوامل تجنبا للمضاعفات.