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بعد إطلاقه مبادرة العهدة الخامسة
كتلة الأفلان "تتبرأ" من طليبة
تبرأت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، من مبادرة النائب بهاء الدين طليبة بإنشاء تنسيقية لدعم العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية.
وجاء في بيان للكتلة "نؤكد التزامنا بتعليمات وتوجيهات الأمين العام للحزب، بوجوب الانضباط والحرص على ضمان الفعالية في الآراء النيابي وتنسيق المواقف في جميع مراحل العمل النيابي، والرجوع إلى قيادة الحزب في الاختيارات الكبرى لضمان وحدة المواقف لإبراز التوافق بين القيادة وإطاراتها في مختلف المستويات".
وأعلن النائب عن الأفلان بهاء الدين طليبة عن إطلاق مبادرة لدعم العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية، أبدت عدة شخصيات حسبه موافقتها على الانضمام إليها وذلك خارج إطار مؤسسات جبهة التحرير الوطني.
عزور2018/02/04 على 22:561
اللهم اضرب الرديئين بالمنافقين واخرج الجزائر والجزائريين من فوقهم سالمين غانمين ... آمــــــــيـــــــــــــــــــن.
mounir - France2018/02/04 على 23:102
هذ ا هو الحوت الزرق.
ابن الجزائر - الجزائر2018/02/04 على 23:143
لان اسمه طليبة لا يليق في السايسة و الدبلوماسية لان كل دقيقة مهمة و هو اسمه طليبة يعني طلبة و لا يليق بالرسائل لهذا تبرؤوا منه و ليس للمبدأ
abdelkader - ALGERIA2018/02/04 على 23:144
صدق الشاعر عندما قال :
إذا كان الغرابُ دليلَ قومٍ *** مَرَّ بهم على جِيَفِ الكلابِ
02018/02/04 على 23:205
_/ طليلبة اكبر شيات واستعملته اطراف لرصد رأي العامة
0 - BATNA2018/02/04 على 23:206
كالمطبلون كالناهون عن التطبيل حتى يحين وقته .كلهم سوا ارحموا انفسكم ثم ارحمو هذاالشعب الذي مل منكم ومن من تطبلون له وهوفي عوالم اخرى.
ابن الجنوب - بلد الترقيع2018/02/04 على 23:237
أتركوه يكمل تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية لماذا انتم هكذا حساد ؟ السيد بعبقريته وحس نظره وتفانيه في خدمة السيد الرئيس رأى بأن ضمان إكتمال تطبيق برنامج فخامته وجب تأمين عهدة خامسة له وهو نفس الإستنتاج الذي توصل إليه بعض العلماء الميامين في الإقتصاد والتسيير أمثال بلخادم وسلال وشكيب خليل وعبدالوهاب نوري وغيرهم هلا تفهمتم وفهمتم مقصدهم ؟
جزائري - الجزائر2018/02/04 على 23:328
من مهازل السياسة في الجزائر هو الدوس على الدستور الذي عدله بوتفليقة بحيث يسمح للرئيس الترشح لعهدتين فقط ... دعاة العهدة الخامسة يريدون تكريس سياسة المسخ التي دنست مجتمعنا حتى أصبح الفاسد هو المحترم و الذي يعيش نزيها هو المهان ولكن هيهات فالزمن فضح نذالتهم وكشف رداءتهم الرجل النزيه لا يخشى النور و لكن الخفافيش تعيش في الظلام
Omar chaoui - Algerie2018/02/04 على 23:359
Je suis pour qu il soit roi d algerie , vive algerie
Fennec - dz2018/02/04 على 23:5110
لمن يعمل؟ من قال له تكلم؟البعض من الشخصيات المذكورة قالت بأنها لم تعلم إلا عن طريق الصحافة؟هل يقبل بلخادم وسلال ولو كانوا رديؤن تحت لواء هذا الماموث؟ ثم ماذا قدم الجثة هذا للجزائر عدى السرقة والرشوة وزيادة مرضى الضغط والسكري والقلب حتى لا أقول شيئا آخرا عن مستوى ما يخرج من البطن في المجاري٠ هل قدم شيئا يفتخر به الجزائريون؟هل قدم شيئا يخدم الجزائر؟أليس مثل هؤلاء الأشخاص هم من من يضاعف إنعدام الأخلاق و يزيد في عدد المرضى وعدد المرتشين والمفسدين؟هذا الجثة هو عبارة عن وباء خطير على المجتمع ولا فائدة
larmissa - سطيف2018/02/05 على 00:4211
واش ياكل الدود
matador - no home2018/02/05 على 00:4912
لتحرير الجزائر و الجزائريين من شجع و عنصرية المغاربة-الجزائريين و بما أنه تاريخيا الوسط و الشرق و الجنوب الشرقي متعايشون من الحكمة أن لا نرهن 3/4 السكان من أجل ثلة و من الحزم قطع الحبل بهؤلاء بدون تردد أو اقتصاص الجهة الغربية دويلة لتمكين هؤلاء من العهد الرئاسية التي يريدونها ، أما و أن نعيش تحت مساومة هؤلاء فعار على الأحرار من أبناء هذه الأرض.
0 - uk2018/02/05 على 01:2713
كتلة الأفلان "تتبرأ" من الكرش المنفوخ.
عواد - الجزائر2018/02/05 على 01:4714
لا نريد طليبة في البرلمان لأنه لا يرجو سوى استمراريته بدعوته هذه لذلك تبرأ حزبه منه لكشف ألاعيبه ،وهذا هو النفاق السياسي .
منفى2018/02/05 على 02:0315
كثير من المسؤولين عندنا يسيــؤون للجزائر وللحكومة باختزالهم الجزائر
أو الحكومة في شخصهم الفاشل في كل شيء لما يقولون : أنا الدولة
... أنا الحكومة ... و هم عار عليها بفشلهم و تشبتهم في الكراسي وزد بتبهديل
الجزائر أكبر منهما سواء طليبة او عباس و وجود أمثاله كفيروسات يصيبون الجزائر بمرض هيزايمر مع الاحباط والحوت الازرق والاحمر والاسود ويريدون دفن الشعب, وبدونهم ستتعافى الجزائر ونرتاح منهم
الجزائر كانت قبلهم و ستبقى بعدهم وان شاء الله ستفشل المخططات الفاسدين المفسدين المتسلطون وينهي حكم زواف فرنسا
صافي بوسهلة - algerie2018/02/05 على 08:1816
اقسم بالله ان كل من يريد عهدة خامسة لبوتفليقة خائن لهذا الوطن و الشعب و في نيته فقط السيرورة في النهب و المصلحة الخاصة .انا لا اضمن لكم احتجاجات مثل 05 اكتوبر بل اضمن لكم انه لا يوجد عنوان لحرب اهلية و نحن جزائريين تربطنا رابطة اول نوفمبر و المصاهرة من شرقها الى غربها و جنوبها الى شمالها تجاريا و اجتماعيا و كرويا ووو