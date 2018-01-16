بعد إطلاقه مبادرة العهدة الخامسة كتلة الأفلان "تتبرأ" من طليبة

تبرأت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، من مبادرة النائب بهاء الدين طليبة بإنشاء تنسيقية لدعم العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية.

وجاء في بيان للكتلة "نؤكد التزامنا بتعليمات وتوجيهات الأمين العام للحزب، بوجوب الانضباط والحرص على ضمان الفعالية في الآراء النيابي وتنسيق المواقف في جميع مراحل العمل النيابي، والرجوع إلى قيادة الحزب في الاختيارات الكبرى لضمان وحدة المواقف لإبراز التوافق بين القيادة وإطاراتها في مختلف المستويات".

وأعلن النائب عن الأفلان بهاء الدين طليبة عن إطلاق مبادرة لدعم العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية، أبدت عدة شخصيات حسبه موافقتها على الانضمام إليها وذلك خارج إطار مؤسسات جبهة التحرير الوطني.

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