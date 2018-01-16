هي قصّة أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة، بطلتها فتاة تدعى الخادم حساني، تنحدر من بلدية سيدي طيفور في البيّض، توارت عن الأنظار منذ 19 سنة، لتظهر سيّدة منقبة، قبل أيام، عبر برنامج تلفزيوني بقناة تونسية، تحمل اسم الطفلة المختفية ذاته وتنحدر من المنطقة ذاتها التي ولدت فيها الخادم.
حالة من القلق والترقب تسود أفراد عائلة حساني في بلدية سيدي طيفور، منذ ظهور سيّدة منقبة في أحد برامج قناة نسمة التونسية، حيث قالت في تصريحات لهذه القناة، إنّها تحمل حساني، وتنحدر من عرش الطرش بسيدي طيفور.
ذات السيّدة ذكرت بأنها تقيم بتونس رفقة أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها، قبل أن تكشف على علامة في شكل وحمة بذراعها الأيمن. وحسب ما أفاد به مقربون من عائلة حساني بالبيّض لـ"الشروق"، فإن هذه الوحمة مطابقة تماما لحالة طفلة تسمى الخادم حساني، التي اختطفتها جماعة إرهابية سنة 1999 بعد ما قتلت جميع أفراد عائلتها وانقطعت أخبارها، لدرجة أن أحد أقاربها استخرج لها شهادة وفاة بتاريخ 04 جوان 2006، ودخلت أرشيف النسيان، حتى نهاية الشهر الفارط، شاهدت إحدى قريباتها صدفة نداء سيّدة قدمت جميع المعلومات المطابقة لحالة الخادم بما في ذلك العلامة الظاهرة على ذراعها في شكل وحمة، الأمر الذي أدخل الجميع في حالة استنفار، وجعلهم يطلقون نداء عبر "الشروق" لعل صداه يصل آذان أهل البر والإحسان في تونس، ليساعدوهم في استرجاع ابنتهم، التي فقدوها قبل أكثر من 19 سنة، حيث اختطفت وعمرها 18 سنة؛ ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر لها أيّ أثر.
ولمن يرغب في المساعدة يرجى الاتصال عبر رقم السيد عبد القادر حساني: 0699882300.
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هي قصّة أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة، بطلتها فتاة تدعى الخادم حساني، تنحدر من بلدية سيدي طيفور في البيّض، توارت عن الأنظار منذ 19 سنة، لتظهر سيّدة منقبة، قبل أيام، عبر برنامج تلفزيوني بقناة تونسية، تحمل اسم الطفلة المختفية ذاته وتنحدر من المنطقة ذاتها التي ولدت فيها الخادم.
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حالة من القلق والترقب تسود أفراد عائلة حساني في بلدية سيدي طيفور، منذ ظهور سيّدة منقبة في أحد برامج قناة نسمة التونسية، حيث قالت في تصريحات لهذه القناة، إنّها تحمل حساني، وتنحدر من عرش الطرش بسيدي طيفور.
ذات السيّدة ذكرت بأنها تقيم بتونس رفقة أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها، قبل أن تكشف على علامة في شكل وحمة بذراعها الأيمن. وحسب ما أفاد به مقربون من عائلة حساني بالبيّض لـ"الشروق"، فإن هذه الوحمة مطابقة تماما لحالة طفلة تسمى الخادم حساني، التي اختطفتها جماعة إرهابية سنة 1999 بعد ما قتلت جميع أفراد عائلتها وانقطعت أخبارها، لدرجة أن أحد أقاربها استخرج لها شهادة وفاة بتاريخ 04 جوان 2006، ودخلت أرشيف النسيان، حتى نهاية الشهر الفارط، شاهدت إحدى قريباتها صدفة نداء سيّدة قدمت جميع المعلومات المطابقة لحالة الخادم بما في ذلك العلامة الظاهرة على ذراعها في شكل وحمة، الأمر الذي أدخل الجميع في حالة استنفار، وجعلهم يطلقون نداء عبر "الشروق" لعل صداه يصل آذان أهل البر والإحسان في تونس، ليساعدوهم في استرجاع ابنتهم، التي فقدوها قبل أكثر من 19 سنة، حيث اختطفت وعمرها 18 سنة؛ ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر لها أيّ أثر.
ولمن يرغب في المساعدة يرجى الاتصال عبر رقم السيد عبد القادر حساني: 0699882300.