سبب لها جروحا على مستوى العنق والفخذ مدمن مخدرات يحاول قتل جدته بسلاح أبيض في سيدي عيسى بالمسيلة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى في المسيلة، الأحد، شابا في منتصف العقد الثالث من العمر، رهن الحبس بالمؤسسة العقابية عن تهمة محاولة القتل العمدي بواسطة سلاح أبيض، وهي القضية التي راحت ضحيتها جدة المتهم في قضية الحال.

وحسب ما علمته "الشروق" من مصدر موثوق، فإن حيثيات القضية تعود إلى ساعة مبكرة من نهار السبت، بحي بني زيد بإقليم بلدية سيدي عيسى، على خلفية اعتداء المدعو "ق.ر" البالغ من العمر قرابة 27 سنة على جدته باستعمال سكين على الرقبة والفخذ في ظروف مجهولة.

واستنادا إلى الجهات التي أوردت الخبر، فإن سماع صراخ الضحية من طرف أفراد العائلة الذين تفاجأوا بالضحية المسماة "ب.ف" البالغة من العمر حوالي 93 سنة، في وضعية صحية حرجة، الأمر الذي استدعى تحويلها على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المدينة لتلقي العلاج الضروري، ومن ثم إجلاؤها نحو مستشفى مصطفى باشا الجامعي في الجزائر العاصمة، ومنه تم إخطار مصالح الشرطة بالأمن الحضري الأول التي فتحت تحقيقا في القضية، وتمكنت من تحديد مكان المتهم وإيقافه في ظرف وجيز، وإحالته على نيابة محكمة سيدي عيسى التي أصدرت القرار المذكور أعلاه.

للإشارة فإن المتهم من مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية.