مدير السكن بالولاية يكشف 500 سكن ترقوي مدعم إضافي لفائدة البليدة

استفادت ولاية البليدة مطلع السنة الجارية من حصة إضافية من صيغة السكن الترقوي المدعم قدرت بـ 500 وحدة لتضاف إلى 2735 وحدة استفادت منها الولاية منذ سنة 1999، حسبما كشف عنه مدير السكن طارق سويسي.

وأوضح سويسي لدى تدخله مؤخرا خلال أشغال مجلس تنفيذي خصص لمناقشة ملف السكن أن 500 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم تضاف إلى 1451 وحدة سكنية متوقفة استفادت منها الولاية منذ سنة 1999، مشيرا إلى توفير الأوعية العقارية المخصصة لاستيعاب هذه الوحدات السكنية.

وكشف العرض الذي قدمه ذات المسؤول عن تسجيل "تأخر كبير" في إنجاز هذه الحصة السكنية (2735 مسكن) التي استفادت منها الولاية، حيث تم استلام تسعة سكنات منها فقط ببلدية الشفة، فيما تجري الأشغال بالنسبة لأكثر من 1000 وحدة عبر مختلف بلديات الولاية تقدر نسبة تقدمها بـ 60 بالمائة.

وأرجع مدير السكن أسباب هذه الوضعية إلى طبيعة القطع الأرضية المختارة لاحتضان هذه المشاريع السكنية، والتي تتميز بتضاريس ومنحدرات وعرة وكذا نقص الأوعية العقارية، إلى جانب عراقيل إدارية خاصة تلك المتعلقة بتسليم عقود ملكية هذه الأراضي.

وبهدف تدارك هذه الوضعية أمر والي البليدة مصطفى العياضي ببرمجة زيارات ميدانية لورشات انجاز هذه المشاريع السكنية وتحديد مختلف المشاكل التي تعيق تقدمها، وهذا "حالة بحالة" بغية تسريع وتيرة انجازها لتسليمها للمستفيدين منها الذين انتظروا فترة طويلة من الوقت لاستغلال سكناتهم.

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