حالته تدهورت بفعل الاضطراب الجوي الأخير تسجيل أول حالة وفاة بفيروس الأنفلونزا الموسمية في خنشلة

ذكرت مصادر طبية للشروق، مساء الأحد، أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس الأنفلونزا الموسمية الحادة، بولاية خنشلة، ويتعلق الأمر بوفاة شاب يبلغ من العمر 28 سنة، وهو عامل يومي من منطقة لمصارة ببلدية ببوحمامة، لفظ أنفاسه الأخيرة بمصلحة الأمراض الصدرية، بمستشفى علي بوسحابة بخنشلة، والتي مكث فيها عدّة أيام، بعد أن تم تحويله إليها في حالة صحية جد متدهورة من طرف المصالح الاستشفائية العمومية، للصحة الجوارية ببلدية قايس غرب ولاية خنشلة.

وأضافت مصادرنا أن هذه الحالة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى ولاية خنشلة، منذ بداية فصل الشتاء الحالي، وانتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية الحادة. وكانت عائلة الشاب المتوفي قد أكدت أن إبنها تعرض لوعكة صحية مفاجئة بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بالأنفلونزا، سرعان ما تضاعفت لديه بعد معاناته من ضيق في التنفس، واعتقد الجميع وقتها أن الأمر لا يتعدى أن يكون مجرد غصابة بنزلة برد أو أنفلونزا عادية، بسبب الانخفاض المحسوس في درجة حرارة الجو، وموجة البرد التي اجتاحت المنطقة قبل أيام، غير أن إصابة الشاب تطورت مضاعفاتها بشكب مفاجئ تسبب في تدهور حالته الصحية وفقدانه للشهية، زادت حدتها مع أخر اضطراب جوي، وهو الأمر الذي أجبره على مراجعة الطبيب، قبل أن يتم تحويله إلى مصلحة الأمراض الصدرية، التي مكث فيها عدّة أيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بمضاعفات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية الحادة.

وعلى إثر ذلك سارعت مصالح الوقاية بمديرية الصحة والسكان بالولاية إلى القيام بحملة توعية وتحسيس في أوساط المواطنين ودعوتهم إلى ضرورة التلقيح ضد الأنفلونزا، خاصة وأن جرعات اللقاح متوفرة لدى الصيدليات ولمراكز الصحية بالولاية، وعدم التهاون في حلة الإصابة بأعراض الزكام وضرورة الإسراع في مراجعة الطبيب لتشخيص لحالة قبل حدوث مضاعفات صحية قد تؤدي إلى الهلاك.