أمهلت وزارة التربية، مديرياتها الولائية، إلى غاية 15 فيفري الجاري، لتحيين بيانات التلاميذ والأساتذة والموظفين، مع التحيين المستمر لوضعية السكنات الوظيفية وشاغليها لترشيد استعمالها.
ووجهت، الأمانة العامة بوزارة التربية، مراسلة إلى مديري الولايات، حول الإطار المرجعي المتعلق بالنظام المعلوماتي للقطاع، إذ طالبتهم بإنهاء تحيين البيانات التي تخص فئة التلاميذ، والمستخدمين من موظفين وعمال، قبل 15 فيفري الجاري، وهي فترة غير قابلة للتمديد، مع الحفاظ على سرية تلك المعلومات عن طريق اتخاذ الإجراءات الضرورية المناسبة بغية الحفاظ على سرية الحسابات الإلكترونية، قصد الانتقال الفعلي إلى مجال التسيير الرقمي ليصبح ممارسة يومية في كل المصالح البيداغوجية والإدارية سواء على مستوى المصالح المركزية واللامركزية أو المؤسسات الوطنية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، والمؤسسات التعليمية.
كما، طلبت من المسؤولين التنفيذيين التحيين المستمر لوضعية السكنات الوظيفية وشاغليها لترشيد استعمالها، باعتبارها مرفقا من مرافق المؤسسة التعليمية تمنح لضرورة الخدمة ومنفعة الخدمة حسب الحالة بغرض تحقيق الاستقرار للموظفين.
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15 فيفري آخر أجل لتحيين بيانات التلاميذ والموظفين
نشيدة.ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
أمهلت وزارة التربية، مديرياتها الولائية، إلى غاية 15 فيفري الجاري، لتحيين بيانات التلاميذ والأساتذة والموظفين، مع التحيين المستمر لوضعية السكنات الوظيفية وشاغليها لترشيد استعمالها.
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ووجهت، الأمانة العامة بوزارة التربية، مراسلة إلى مديري الولايات، حول الإطار المرجعي المتعلق بالنظام المعلوماتي للقطاع، إذ طالبتهم بإنهاء تحيين البيانات التي تخص فئة التلاميذ، والمستخدمين من موظفين وعمال، قبل 15 فيفري الجاري، وهي فترة غير قابلة للتمديد، مع الحفاظ على سرية تلك المعلومات عن طريق اتخاذ الإجراءات الضرورية المناسبة بغية الحفاظ على سرية الحسابات الإلكترونية، قصد الانتقال الفعلي إلى مجال التسيير الرقمي ليصبح ممارسة يومية في كل المصالح البيداغوجية والإدارية سواء على مستوى المصالح المركزية واللامركزية أو المؤسسات الوطنية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، والمؤسسات التعليمية.
كما، طلبت من المسؤولين التنفيذيين التحيين المستمر لوضعية السكنات الوظيفية وشاغليها لترشيد استعمالها، باعتبارها مرفقا من مرافق المؤسسة التعليمية تمنح لضرورة الخدمة ومنفعة الخدمة حسب الحالة بغرض تحقيق الاستقرار للموظفين.