في شمال الضفة الغربية المحتلة فلسطيني يقتل مستوطناً بالسكين قبل أن يلوذ بالفرار

قُتل مستوطن إسرائيلي، الاثنين، عند مدخل مستوطنة اريئيل القريبة من نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة طعناً بسكين في هجوم نفذه فلسطيني ولاذ على إثره بالفرار، وفق ما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشرطة، إن المستوطن "توفي متأثراً بجراحه"، وإن البحث جار عن المهاجم الذي لاذ بالفرار، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

من جهته، قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن "الفلسطيني طعن المستوطن الإسرائيلي وهو مدني في موقف للباصات عند مدخل مستوطنة اريئيل".

ونقل طاقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى بلنسون في مدينة بتاح تكفا قرب تل أبيب حيث أعلنت وفاته.

وقال بيان للجيش، إن "جندياً إسرائيلياً تعرف على المهاجم ولاحقه بسيارته وصدمه لكنه فر، وتقوم قوات الجيش بالبحث عنه".

وأغلق جيش الاحتلال المنطقة المحيطة بالمستوطنة، وفق شهود.

ونشر الاحتلال الإسرائيلي شريط فيديو لعملية الطعن التقطته كاميرات المراقبة في المكان ويظهر فيه شاب يترجل من سيارة أجرة ويرتدي ملابس سوداء ويحمل حقيبة، ثم يقطع الشارع ويتجه نحو المستوطن لطعنه، لكن الأخير يتنبّه للأمر فيفر تاركاً وراءه حقيبة وقطع الشارع بين السيارات إلى الجهة الأخرى فقام المهاجم الفلسطيني برمي حقيبته عن كتفه ولاحقه لطعنه.

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وقال موقع واي نت الإخباري، إن المهاجم ترك في المكان حقيبة فيها هويته وملابس.

وحسب جيرانه، فإن المستوطن القتيل يدعى ايتمار بن غال وهو في الأربعينات وأب لأربعة أطفال ويقيم في مستوطنة هار براخا بالقرب من مدينة نابلس.

وتعتبر مستوطنة اريئيل مدينة ومن كبرى مستوطنات الضفة الغربية وتُسمى عاصمة "السامرة" وأقيمت على أراضي قرية سلفيت عام 1978.





حماس تبارك

ومساء الاثنين، "باركت" حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية الطعن، مؤكدة أنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في بيان نشره موقع الحركة على الإنترنت، إن "عملية الطعن البطولية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، والعملية تجر العملية والإنجاز يجر الإنجاز".

وأضاف إن "عملية سلفيت بطولة جديدة في ضفة الأحرار تستهدف المستوطنين الذين عاثوا في الأرض فساداً والذين لن يحميهم التنسيق الأمني".