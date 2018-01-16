لعدم حيازتهم على شهادة البكالوريا حجار: لا إدماج لحاملي "DEUA" في الرتبة المستحدثة 11

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إن الوظيف العمومي والإصلاح الإداري قد فصل بصفة نهائية في قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل، وبالتالي فإن إدماجهم في الصنف 11 "غير قانوني"، لعدم حيازتهم على شهادة البكالوريا.

وحسب رد المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على سؤال البرلماني مسعود عمراوي و عضو لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية، فإنه لا يمكن تصنيف حاملو الشهادات التطبيقية المصنفين حاليا في الصنف 10 والمتخرجين من التكوين المتواصل في الرتبة 11، لعدم حيازتهم على شهادة البكالوريا، مؤكدا أنه في حال صنفت المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية حاملو شهادة ” DEUA ” في الصنف11، فسيواجه خللا في الشبكة الاستدلالية، مقارنة بالشهادات الجامعية الأخرى.