المحكمة أصدرت أمرا بالقبض في حقه بعد فراره إلى فرنسا 10 سنوات سجنا لخبير حسابات زور خبرات قضائية مقابل رشاوى

وقعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذة غيابيا في حق خبير حسابات متهم بتزوير خبرات حسابية وعقارية التي تم إجراؤها بمكتبه، مع إصدار أمر بالقبض في حقه لتواجده في حالة فرار بفرنسا، إلى جانب عقوبات بين عام و4 سنوات سجنا في حق ثلاثة أشخاص من بينهم موظفون أحدهم إطار سام سابق في شركة عمومية، وآخر ضابط شرطة، ووجهت لهم جنحة طلب مزية غير مستحقة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والتدخل بغير صفة في وظائف عمومية، والمشاركة في ذلك.

وحسب الملف الذي ناقشته المحكمة، تم تفجير القضية عقب شكوى تقدم بها تاجر ينشط في تربية الدواجن ضد المتهم الرئيسي الذي عينته محكمة الرويبة بالقسم التجاري، من اجل القيام بمعاينة ميدانية وتحديد مستحقاته المالية، في نزاعه مع شركة خاصة كان قد أبرم معها صفقات تجارية ونتج عنها دين قارب ملياري سنتيم، حيث وعده المتهم بإجراء خبرة لصالحه بضم فواتير أخرى للحصول على مبلغ إضافي مقابل رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم.