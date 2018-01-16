كشف نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد العالمية، عن تحقيق أرقام قياسية في نسب مشاركات الجائزة ضمن مختلف الفئات في دورتها السابع عشرة، حيث وصل عدد الأعمال التي تم تسلمها إلى 5874 عمل، وبمشاركة أكثر من 3 آلاف صحفي وصحفية من مختلف دول العالم.
وقال جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية: "إن الارتفاع اللافت في عدد الأعمال المقدمة للجائزة وفي إعداد المشاركين في دورتها السابع عشرة جاء متوافقاً مع تطلعات الأمانة العامة للجائزة في توسيع رقعة المشاركة والمحافظة عليها، وإيصال الصوت العربي إلى العالم".
وأشار الشمسي، إلى أن تزايد عدد المشاركات يدل على المكانة المتميزة والثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الصحافي العربي للجائزة، مؤكدا أن الجائزة عملت على مدار 17 عاماً على تطوير الصحافة العربية، وساهمت في تعزيز مسيرتها وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتميزين منهم.
واستعراضا للمؤشرات والنسب الخاصة بالجائزة، قال جاسم الشمسي، إن عدد الدول المشاركة في هذه الدورة ارتفع إلى 37 دولة منها 20 دولة عربية و17 دولة أجنبية. وجاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركات التي وصلت إلى 1570 عمل وبنسبة قدرها (27%) من إجمالي الأعمال هذا العام، وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدمت على سلم المنافسة هذا العام بـ804 عمل وبنسبة 14%، ثم تلتها المملكة العربية السعودية حيث وصل عدد الأعمال إلى 569 عمل وبنسبة 10%، ثم تلتها فلسطين بـ597 عمل بنسبة 10%، فيما تلتها المغرب بـ436 عمل وبنسبة 7%، ثم متسلسلة كل من العراق بـ203 عمً، والجزائر بـ160 عمل، والكويت بـ159 عمل، و البحرين بـ150 عمل، والأردن بـ142 عمل، وسوريا بـ139 عمل، والسودان بـ125 عمل، وباقي الدول بمجموع بلغ 820 عمل.
ومن ناحية التصنيف وفق الفئة، قال نائب مدير الجائزة، إن فئة الصحافة الاستقصائية استقطبت أكبر عدد من المشاركات لهذه الدورة، حيث استقبلت الأمانة العامة للجائزة 694 عمل صحافي، تلتها فئة الصحافة العربية للشباب بـ683 عمل، وفي المرتبة الثالثة تركز حجم المشاركات على فئة الحوار الصحافي بـ583 عمل صحافي، ثم متسلسلاً كل من الفئات والعمود الصحافي، والإنسانية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والرياضية، والكاريكاتير، والصورة الصحافية، وفئة الصحافة الذكية.
وستعلن الأمانة العامة للجائزة عن أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة خلال مارس المقبل، وسيتم تكريم الفائزين ضمن الحفل السنوي الذي تقيمه بهذه المناسبة، ويُعقد بعد ختام أعمال الدورة السابع عشرة لمنتدى الإعلام العربي.
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160 صحفي جزائري يدخلون منافسة جائزة الصحافة العربية
سفيان.ع
كشف نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد العالمية، عن تحقيق أرقام قياسية في نسب مشاركات الجائزة ضمن مختلف الفئات في دورتها السابع عشرة، حيث وصل عدد الأعمال التي تم تسلمها إلى 5874 عمل، وبمشاركة أكثر من 3 آلاف صحفي وصحفية من مختلف دول العالم.
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وقال جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية: "إن الارتفاع اللافت في عدد الأعمال المقدمة للجائزة وفي إعداد المشاركين في دورتها السابع عشرة جاء متوافقاً مع تطلعات الأمانة العامة للجائزة في توسيع رقعة المشاركة والمحافظة عليها، وإيصال الصوت العربي إلى العالم".
وأشار الشمسي، إلى أن تزايد عدد المشاركات يدل على المكانة المتميزة والثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الصحافي العربي للجائزة، مؤكدا أن الجائزة عملت على مدار 17 عاماً على تطوير الصحافة العربية، وساهمت في تعزيز مسيرتها وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتميزين منهم.
واستعراضا للمؤشرات والنسب الخاصة بالجائزة، قال جاسم الشمسي، إن عدد الدول المشاركة في هذه الدورة ارتفع إلى 37 دولة منها 20 دولة عربية و17 دولة أجنبية. وجاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركات التي وصلت إلى 1570 عمل وبنسبة قدرها (27%) من إجمالي الأعمال هذا العام، وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدمت على سلم المنافسة هذا العام بـ804 عمل وبنسبة 14%، ثم تلتها المملكة العربية السعودية حيث وصل عدد الأعمال إلى 569 عمل وبنسبة 10%، ثم تلتها فلسطين بـ597 عمل بنسبة 10%، فيما تلتها المغرب بـ436 عمل وبنسبة 7%، ثم متسلسلة كل من العراق بـ203 عمً، والجزائر بـ160 عمل، والكويت بـ159 عمل، و البحرين بـ150 عمل، والأردن بـ142 عمل، وسوريا بـ139 عمل، والسودان بـ125 عمل، وباقي الدول بمجموع بلغ 820 عمل.
ومن ناحية التصنيف وفق الفئة، قال نائب مدير الجائزة، إن فئة الصحافة الاستقصائية استقطبت أكبر عدد من المشاركات لهذه الدورة، حيث استقبلت الأمانة العامة للجائزة 694 عمل صحافي، تلتها فئة الصحافة العربية للشباب بـ683 عمل، وفي المرتبة الثالثة تركز حجم المشاركات على فئة الحوار الصحافي بـ583 عمل صحافي، ثم متسلسلاً كل من الفئات والعمود الصحافي، والإنسانية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والرياضية، والكاريكاتير، والصورة الصحافية، وفئة الصحافة الذكية.
وستعلن الأمانة العامة للجائزة عن أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة خلال مارس المقبل، وسيتم تكريم الفائزين ضمن الحفل السنوي الذي تقيمه بهذه المناسبة، ويُعقد بعد ختام أعمال الدورة السابع عشرة لمنتدى الإعلام العربي.