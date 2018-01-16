يناشد الفنان في الباليه الوطني (مطرود حاليا) محي الدين نصر الدين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل لحل مشكله العالق مع إدارة الباليه الوطني بعد طرده تعسفيا وإجباره على التقاعد منذ صائفة 2014 حسب ما قال للشروق.
وأكدّ محي الدين أنّ الوزير الحالي عز الدين ميهوبي طمأنه بحل قضيته، فيما مدير الأوبرا نورالدين سعودي أخبره بأنّ المشكل يتجاوزه.
ووجه الفنان المطرود حاليا من الباليه الوطني الذي تم حله وأصبح تابعا لدار "أوبرا الجزائر" صرخة استغاثة لرئيس الجمهورية قصد النظر في قضيته وإعادته إلى منصبه "ممرّن في الباليه الوطني" لكونه يقدر الفن والفنانين.
وقال محي الدين نصر الدين الذي قدمّ وثائق عن تطورات قضيته تملك "الشروق" نسخا منها مع إدارة الباليه الوطني في فترة رئاسة المديرة السابقة سنوسي فاطمة الزهراء: "تكونت من طرف الدولة وفخور بذلك، وبصماتي كفنان موجودة في 48 ولاية". وأضاف محي الدين خلال زيارته إلى "الشروق": "الباليه الوطني ملك للدولة الجزائرية، ومن يتكلمون عن الانضباط، كنت منضبطا بدليل كنت أدخل قاعة التمارين على الساعة 7.30 صباحا بشهادة زملائي"، ومضى قائلا: "أجبروني على التقاعد ولم أبلغ سن التقاعد بعد، بقيت 6 سنوات لذلك وخبرتي لم تبلغ 32 سنة، فأين القانون؟". ولفت أنّه في فترة العشرية السوداء لم يغادر أرض الوطن خلافا للبعض الذي فضل الهجرة على ممارسة الفن في بلاده إبان تلك الفترة.
وتعود قضية فصل الفنان محي الدين نصر الدين من الباليه الوطني في فترة مديرته السابقة سنوسي فاطمة الزهراء بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون الدرامي ببرج الكيفان بالعاصمة واشتغاله لسنوات كفنان باليه، ترقى بعدها إلى أستاذ مساعد في الرقص الكلاسيكي سنة 2009. وفي 2011 تمت ترقيته إلى "ممرن رقص كلاسيكي" وكان يشتغل بصفة عادية حسب تصريحه لـ"الشروق"، لكن قال: "بعد مجيء المديرة السابقة على رأس الباليه الوطني سنوسي فاطمة الزهراء في 2012، حولته بقرار إلى مخبر البحوث وهو ما رفضه وطالبها بأن تعينه في هذا المنصب بناء على وثيقة رسمية من وزارة التعليم العالي ولكنها صمتت ولم تجبه".
ويضيف محي الدين: "بعد فترة حولتني إلى ولاية النعامة للعمل في منصب منشط وذلك بتاريخ 6 نوفمبر 2013، وهذا رفضته لكونه لا يتماشى وتكويني". وأوضح في الصدد "أنّ المديرة بعد مراسلاتي لوزارة الثقافة ومراسلات الوزارة لها ألغت القرار بتاريخ 26 مارس 2014".
ولم يخف المتحدث أنه " قبل المجلس التأديبي صدر قرار بتحويله إلى سعيدة ولكن رفضه".
ويؤكد محي الدين أنّ المديرة سنوسي اتصلت بعدها به كتابيا تعلمه أن يعود للعمل ولكن ليس في منصب "ممرن" ولكن منصب "عون متعدد الخدمات". وأكدّ في السياق أنه رفض هذا الطلب، لأنه يعتبره إهانة له ولا علاقة له بتكوينه الفني.
ولفت المتحدث أنّ الصراع بدأ في فترة الوزيرة السابقة نادية لعبيدي التي قال أنّها مشكورة وطلبت من إدارة الباليه الوطني أن تدمج الفنان محي الدين نصر الدين ممرنا على مستوى الباليه الوطني ابتداء من تاريخ توقيفه سنة 2012 مع دفع كامل الحقوق المالية التي لم يتقاضها منذ 2013.
وأشار المتحدث أنّ المديرة سنوسي لم تأخذ بعين الاعتبار طلب الوزيرة بحيث أحيل على المجلس التأديبي برئاسة زريقي الذي أخبره أنّ القرار بحقه سيصدر فيما بعد، وبالفعل يؤكد صدر قرار المجلس التأديبي وجاء فيه إحالتي على التقاعد بتاريخ 31 جويلية 2014، وللعلم يقول: "لم أبلغ سنة التقاعد بعد ولم تبلغ خبرتي المهنية 32 سنة التي يحددها القانون".
وشدد في معرض حديثه أنه صدر قرار طرده في التاريخ ذاته الذي أحيل فيه مجبرا على التقاعد أي بتاريخ 31 جويلية 2014.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1مستغانمي ترشح منال السورية لبطولة "الأسود يليق بك"
2أناشد الرئيس بوتفليقة النظر في قضية طردي وإجباري على التقاعد من "الباليه الوطني"
Français English
الرأي
سليم قلالة
الانتصار في معركة البذور
جمال لعلامي
أخزوا الشيطان!
صالح عوض
بيات شتوي طويل
أبو بكر خالد سعد الله
لورنت شوارتز: عالِم في مواجهة العصر!
صالح عوض
هل يصبح العرب هنودا حمر
محمد الهادي الحسني
إضلال وإذلال
جمال لعلامي
جرائم بلا مجرم!
صالح عوض
بعدت عليهم الشقة
عثمان سعدي
المدّاحون وكيف استقبلوا الاحتلال الفرنسي وبخاصة ببلاد القبائل
رمضان حملات
إلى المتقاعدين من أبناء الجيش الوطني الشعبي
الفيديو
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
البرلمان على هامش الساحة الإجتماعية والسياسية الملتهبة
إسماعيل هنية إرهابي؟.. يا للعار يا للعار..!
رياض محرز.. اللاعب الأسير داخل أسوار قلعة ليستر سيتي..!
الغاز الجزائري.. مادة للصراع الأمريكي الروسي..!
استمرار توقيف 56 متهماً بالفساد ومبالغ التسويات 100 مليار دولار
احتجاجات في كل مكان.. 2018: بداية صعبة..!
سعودي أخبره أنّ "الأمر يتجاوزه"، محي الدين نصر الدين لـ"الشروق":
أناشد الرئيس بوتفليقة النظر في قضية طردي وإجباري على التقاعد من "الباليه الوطني"
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
يناشد الفنان في الباليه الوطني (مطرود حاليا) محي الدين نصر الدين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل لحل مشكله العالق مع إدارة الباليه الوطني بعد طرده تعسفيا وإجباره على التقاعد منذ صائفة 2014 حسب ما قال للشروق.
تغطيات ذات صلة
أناشد الرئيس بوتفليقة النظر في قضية طردي وإجباري على التقاعد من "الباليه الوطني"
الجزائر ستكون أول بلد عربي يعرض أوبريت "شمس العروبة"
اتفاقية لإعادة طلبة الجامعة إلى واجهة الفعل الثقافي
واسيني الأعرج ضمن 50 خبيرا في الملتقى العربي للتراث في الشارقة
سوريا والهجرة وداعش الأكثر مبيعا في معرض باريس
وأكدّ محي الدين أنّ الوزير الحالي عز الدين ميهوبي طمأنه بحل قضيته، فيما مدير الأوبرا نورالدين سعودي أخبره بأنّ المشكل يتجاوزه.
ووجه الفنان المطرود حاليا من الباليه الوطني الذي تم حله وأصبح تابعا لدار "أوبرا الجزائر" صرخة استغاثة لرئيس الجمهورية قصد النظر في قضيته وإعادته إلى منصبه "ممرّن في الباليه الوطني" لكونه يقدر الفن والفنانين.
وقال محي الدين نصر الدين الذي قدمّ وثائق عن تطورات قضيته تملك "الشروق" نسخا منها مع إدارة الباليه الوطني في فترة رئاسة المديرة السابقة سنوسي فاطمة الزهراء: "تكونت من طرف الدولة وفخور بذلك، وبصماتي كفنان موجودة في 48 ولاية". وأضاف محي الدين خلال زيارته إلى "الشروق": "الباليه الوطني ملك للدولة الجزائرية، ومن يتكلمون عن الانضباط، كنت منضبطا بدليل كنت أدخل قاعة التمارين على الساعة 7.30 صباحا بشهادة زملائي"، ومضى قائلا: "أجبروني على التقاعد ولم أبلغ سن التقاعد بعد، بقيت 6 سنوات لذلك وخبرتي لم تبلغ 32 سنة، فأين القانون؟". ولفت أنّه في فترة العشرية السوداء لم يغادر أرض الوطن خلافا للبعض الذي فضل الهجرة على ممارسة الفن في بلاده إبان تلك الفترة.
وتعود قضية فصل الفنان محي الدين نصر الدين من الباليه الوطني في فترة مديرته السابقة سنوسي فاطمة الزهراء بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون الدرامي ببرج الكيفان بالعاصمة واشتغاله لسنوات كفنان باليه، ترقى بعدها إلى أستاذ مساعد في الرقص الكلاسيكي سنة 2009. وفي 2011 تمت ترقيته إلى "ممرن رقص كلاسيكي" وكان يشتغل بصفة عادية حسب تصريحه لـ"الشروق"، لكن قال: "بعد مجيء المديرة السابقة على رأس الباليه الوطني سنوسي فاطمة الزهراء في 2012، حولته بقرار إلى مخبر البحوث وهو ما رفضه وطالبها بأن تعينه في هذا المنصب بناء على وثيقة رسمية من وزارة التعليم العالي ولكنها صمتت ولم تجبه".
ويضيف محي الدين: "بعد فترة حولتني إلى ولاية النعامة للعمل في منصب منشط وذلك بتاريخ 6 نوفمبر 2013، وهذا رفضته لكونه لا يتماشى وتكويني". وأوضح في الصدد "أنّ المديرة بعد مراسلاتي لوزارة الثقافة ومراسلات الوزارة لها ألغت القرار بتاريخ 26 مارس 2014".
ولم يخف المتحدث أنه " قبل المجلس التأديبي صدر قرار بتحويله إلى سعيدة ولكن رفضه".
ويؤكد محي الدين أنّ المديرة سنوسي اتصلت بعدها به كتابيا تعلمه أن يعود للعمل ولكن ليس في منصب "ممرن" ولكن منصب "عون متعدد الخدمات". وأكدّ في السياق أنه رفض هذا الطلب، لأنه يعتبره إهانة له ولا علاقة له بتكوينه الفني.
ولفت المتحدث أنّ الصراع بدأ في فترة الوزيرة السابقة نادية لعبيدي التي قال أنّها مشكورة وطلبت من إدارة الباليه الوطني أن تدمج الفنان محي الدين نصر الدين ممرنا على مستوى الباليه الوطني ابتداء من تاريخ توقيفه سنة 2012 مع دفع كامل الحقوق المالية التي لم يتقاضها منذ 2013.
وأشار المتحدث أنّ المديرة سنوسي لم تأخذ بعين الاعتبار طلب الوزيرة بحيث أحيل على المجلس التأديبي برئاسة زريقي الذي أخبره أنّ القرار بحقه سيصدر فيما بعد، وبالفعل يؤكد صدر قرار المجلس التأديبي وجاء فيه إحالتي على التقاعد بتاريخ 31 جويلية 2014، وللعلم يقول: "لم أبلغ سنة التقاعد بعد ولم تبلغ خبرتي المهنية 32 سنة التي يحددها القانون".
وشدد في معرض حديثه أنه صدر قرار طرده في التاريخ ذاته الذي أحيل فيه مجبرا على التقاعد أي بتاريخ 31 جويلية 2014.