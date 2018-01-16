سعودي أخبره أنّ "الأمر يتجاوزه"، محي الدين نصر الدين لـ"الشروق": أناشد الرئيس بوتفليقة النظر في قضية طردي وإجباري على التقاعد من "الباليه الوطني"

يناشد الفنان في الباليه الوطني (مطرود حاليا) محي الدين نصر الدين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل لحل مشكله العالق مع إدارة الباليه الوطني بعد طرده تعسفيا وإجباره على التقاعد منذ صائفة 2014 حسب ما قال للشروق.

وأكدّ محي الدين أنّ الوزير الحالي عز الدين ميهوبي طمأنه بحل قضيته، فيما مدير الأوبرا نورالدين سعودي أخبره بأنّ المشكل يتجاوزه.

ووجه الفنان المطرود حاليا من الباليه الوطني الذي تم حله وأصبح تابعا لدار "أوبرا الجزائر" صرخة استغاثة لرئيس الجمهورية قصد النظر في قضيته وإعادته إلى منصبه "ممرّن في الباليه الوطني" لكونه يقدر الفن والفنانين.

وقال محي الدين نصر الدين الذي قدمّ وثائق عن تطورات قضيته تملك "الشروق" نسخا منها مع إدارة الباليه الوطني في فترة رئاسة المديرة السابقة سنوسي فاطمة الزهراء: "تكونت من طرف الدولة وفخور بذلك، وبصماتي كفنان موجودة في 48 ولاية". وأضاف محي الدين خلال زيارته إلى "الشروق": "الباليه الوطني ملك للدولة الجزائرية، ومن يتكلمون عن الانضباط، كنت منضبطا بدليل كنت أدخل قاعة التمارين على الساعة 7.30 صباحا بشهادة زملائي"، ومضى قائلا: "أجبروني على التقاعد ولم أبلغ سن التقاعد بعد، بقيت 6 سنوات لذلك وخبرتي لم تبلغ 32 سنة، فأين القانون؟". ولفت أنّه في فترة العشرية السوداء لم يغادر أرض الوطن خلافا للبعض الذي فضل الهجرة على ممارسة الفن في بلاده إبان تلك الفترة.

وتعود قضية فصل الفنان محي الدين نصر الدين من الباليه الوطني في فترة مديرته السابقة سنوسي فاطمة الزهراء بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون الدرامي ببرج الكيفان بالعاصمة واشتغاله لسنوات كفنان باليه، ترقى بعدها إلى أستاذ مساعد في الرقص الكلاسيكي سنة 2009. وفي 2011 تمت ترقيته إلى "ممرن رقص كلاسيكي" وكان يشتغل بصفة عادية حسب تصريحه لـ"الشروق"، لكن قال: "بعد مجيء المديرة السابقة على رأس الباليه الوطني سنوسي فاطمة الزهراء في 2012، حولته بقرار إلى مخبر البحوث وهو ما رفضه وطالبها بأن تعينه في هذا المنصب بناء على وثيقة رسمية من وزارة التعليم العالي ولكنها صمتت ولم تجبه".

ويضيف محي الدين: "بعد فترة حولتني إلى ولاية النعامة للعمل في منصب منشط وذلك بتاريخ 6 نوفمبر 2013، وهذا رفضته لكونه لا يتماشى وتكويني". وأوضح في الصدد "أنّ المديرة بعد مراسلاتي لوزارة الثقافة ومراسلات الوزارة لها ألغت القرار بتاريخ 26 مارس 2014".

ولم يخف المتحدث أنه " قبل المجلس التأديبي صدر قرار بتحويله إلى سعيدة ولكن رفضه".

ويؤكد محي الدين أنّ المديرة سنوسي اتصلت بعدها به كتابيا تعلمه أن يعود للعمل ولكن ليس في منصب "ممرن" ولكن منصب "عون متعدد الخدمات". وأكدّ في السياق أنه رفض هذا الطلب، لأنه يعتبره إهانة له ولا علاقة له بتكوينه الفني.

ولفت المتحدث أنّ الصراع بدأ في فترة الوزيرة السابقة نادية لعبيدي التي قال أنّها مشكورة وطلبت من إدارة الباليه الوطني أن تدمج الفنان محي الدين نصر الدين ممرنا على مستوى الباليه الوطني ابتداء من تاريخ توقيفه سنة 2012 مع دفع كامل الحقوق المالية التي لم يتقاضها منذ 2013.

وأشار المتحدث أنّ المديرة سنوسي لم تأخذ بعين الاعتبار طلب الوزيرة بحيث أحيل على المجلس التأديبي برئاسة زريقي الذي أخبره أنّ القرار بحقه سيصدر فيما بعد، وبالفعل يؤكد صدر قرار المجلس التأديبي وجاء فيه إحالتي على التقاعد بتاريخ 31 جويلية 2014، وللعلم يقول: "لم أبلغ سنة التقاعد بعد ولم تبلغ خبرتي المهنية 32 سنة التي يحددها القانون".

وشدد في معرض حديثه أنه صدر قرار طرده في التاريخ ذاته الذي أحيل فيه مجبرا على التقاعد أي بتاريخ 31 جويلية 2014.