الإشتباه في تسبب السخانات بالحادثة إصابة أربعة طالبات في انفجار مولد كهربائي بسيدي بلعباس

عاشت الطالبات الجامعيات المقيمات بالموقع الرابع التابع للمجمع الجامعي بسيدي بلعباس، ليلة الإثنين، حالة من الرعب و الفزع بعد انفجار مولد كهربائي، ما تسبب في إجلاء 4 مصابين لمصلحة الاستعجالات الطبية، إحداهن أصيبت بجروح بعد قفزها من نافذة غرفتها الواقعة بالطابق الأول.

الحادث، وقع في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء الإثنين، أين سمع دوي انفجار قوي بسلالم الإقامة الجامعية الواقعة بالموقع الرابع، التابع للمجمع الجامعي، ما أدخل الرعب وسط الطالبات اللواتي حاولن الفرار إلى الخارج، ما تسبب في حالة إغماء وضيق في التنفس لدى ثلاثة منهن، بينما أجبرت طالبة رابعة على القفز من نافذة غرفتها الواقعة بالطابق الأول، بعد ما عجزت عن فتح الباب، في حين أصيبت عون حراسة بإصابات خفيفة عند محاولتها إخماد النيران الناجمة عن الانفجار، ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية، ونقلهم جميعا إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، أين تلقوا الإسعافات اللازمة قبل مغادرتهم للمصلحة.

وعن الأسباب، ذكرت مصادر "الشروق"، أنها تعود للاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية، في ظل الانخفاض الكبير في درجة الحرارة الذي يميز المنطقة، ما يدفع بالكثير من الطالبات لاستعمال المسخنات الكهربائية، وهو ما يكون قد نجم عنه ضغط كبير تسبب في وقوع الانفجار.