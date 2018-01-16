أمر والي ولاية إيليزي عيسى بولحية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية الستة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل استغلال المبالغ المالية المرصودة، في مشاريع تنموية تخص المواطن بصفة مباشرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الولاية، والذي جاء لمناقشة وضعية المشاريع التنموية بمختلف البلديات، بحيث تم تسجيل تأخر متفاوت عبر البلديات الستة، فيما بلغت نسبة الاستهلاكات الإجمالية للولاية مقارنة بالاعتمادات المقدرة نحو 65 مليار سنتيم، أي بنسبة 43%، وقد تم عرض وضعية المشاريع ضمن كل بلدية على حدة، فبلدية إيليزي مثلا بها 47 عملية من بينها 29 في طور الإنجاز و13 منتهية و عمليات 5 لم تبدأ بعد، وهنا طالب الوالي بتسريع الإجراءات لانطلاق المشاريع المعطلة، مؤكدا بأنه سيقوم بسحب الأموال أو تحويلها لمشاريع أخرى في حال عدم انطلاقها، فيما تطرّق إلى جانب المكيّفات الهوائية الخاصة بالأقسام المدرسية، حيث أمر بتحضير دفتر للشروط، يتم بموجبه التعاقد مع مؤسسة تقوم بجلب وتركيب وصيانة المكيّفات عبر جميع المدارس.
مطاعم وأقسام جاهزة لتدارك التأخر في الإنجاز
ومن أجل تدارك التأخر الكبير الذي تشهده عملية إنجاز أربعة مطاعم مدرسية بالمناطق والقرى النائية، والتي استغرب فيها الوالي سبب عدم انطلاقها لحد الآن، مؤكدا بأنه لا يعقل أن تتعطل مليارات من أجل بعض الإجراءات فقط، محذرا مرة أخرى بأنه سيقوم بسحب الأموال، فقد أعطى الوالي تعليمات للأمين العام من أجل التنسيق مع مدير التجهيزات العمومية، لتحضير دفتر شروط لجلب مطاعم مدرسية جاهزة ومجهزة، في الأربع مناطق المعنية بإنجاز هذه المطاعم، وذلك ربحا للوقت، ولاستغلال الأموال المرصودة التي بقيت معطلة، نفس الشيء بالنسبة للأقسام، التي أمر فيها أيضا بجلب أقسام جاهزة ومجهزة بالمكيّفات الهوائية ونظام التدفئة، مؤكدا بأن هذه البناءات الجاهزة ستكون ذات مواصفات مدروسة، وتم استخدامها في بعض الولايات الشمالية، وقد تم فعلا جلبها لمدرسة تيافتي ببرج عمر إدريس ربحا للوقت، حيث طلب من رئيس بلدية إيليزي التنقل إلى مدرسة تيافتي للاطلاع على هذه الأقسام، والاعتراض على ذلك في حال لم تعجبه.
وخلال عرضه لمختلف مشاريع الإدارة المحلية بالبلديات، أمر الوالي عيسى بولحية مدير الإدارة المحلية بمتابعة جميع العمليات المسجلة مع البلديات الست، للنظر في المشاكل التي تعرقل انطلاق المشاريع، والنقاط العالقة، كما أمر بموافاته بوضعية جميع المشاريع، فيما رفض تحجج بلدية برج الحواس بنقص التعداد البشري بالمصلحة التقنية لمتابعة المشاريع، مؤكدا بأن هذا ما يرفضه تماما، وأن هناك عشرات العمال الموظفين الذين يتقاضون أجورا ولا يأتون إلى مقر العمل.
500 مليار سنتيم لمشاريع المخططات البلدية
وكشف والي ولاية إيليزي في تصريحات صحفية، بأن الولاية قد استفادت من غلاف مالي قدره 500 مليار سنتيم، مخصصة لفائدة المخططات البلدية، والتي ستوزع على مختلف البلديات كل حسب الأولويات، فيما أعطى الوالي تاريخ 10 فيفري كآخر أجل لإيداع رؤساء المجالس البلدية لاقتراحاتهم بخصوص المشاريع التي يراد تسجيلها على مستوى بلدياتهم، فيما كان هذا الاجتماع فرصة لطرح بعض المشاكل والعراقيل التي تواجههم خاصة بالنسبة لرؤساء البلديات الجدد.
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نحو 500 مليار سنتيم لفائدة المخططات البلدية
أوامر للأميار للإسراع في استغلال أموال المشاريع المرصودة لبلديات إيليزي
معتز روابح
أمر والي ولاية إيليزي عيسى بولحية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية الستة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل استغلال المبالغ المالية المرصودة، في مشاريع تنموية تخص المواطن بصفة مباشرة.
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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الولاية، والذي جاء لمناقشة وضعية المشاريع التنموية بمختلف البلديات، بحيث تم تسجيل تأخر متفاوت عبر البلديات الستة، فيما بلغت نسبة الاستهلاكات الإجمالية للولاية مقارنة بالاعتمادات المقدرة نحو 65 مليار سنتيم، أي بنسبة 43%، وقد تم عرض وضعية المشاريع ضمن كل بلدية على حدة، فبلدية إيليزي مثلا بها 47 عملية من بينها 29 في طور الإنجاز و13 منتهية و عمليات 5 لم تبدأ بعد، وهنا طالب الوالي بتسريع الإجراءات لانطلاق المشاريع المعطلة، مؤكدا بأنه سيقوم بسحب الأموال أو تحويلها لمشاريع أخرى في حال عدم انطلاقها، فيما تطرّق إلى جانب المكيّفات الهوائية الخاصة بالأقسام المدرسية، حيث أمر بتحضير دفتر للشروط، يتم بموجبه التعاقد مع مؤسسة تقوم بجلب وتركيب وصيانة المكيّفات عبر جميع المدارس.
مطاعم وأقسام جاهزة لتدارك التأخر في الإنجاز
ومن أجل تدارك التأخر الكبير الذي تشهده عملية إنجاز أربعة مطاعم مدرسية بالمناطق والقرى النائية، والتي استغرب فيها الوالي سبب عدم انطلاقها لحد الآن، مؤكدا بأنه لا يعقل أن تتعطل مليارات من أجل بعض الإجراءات فقط، محذرا مرة أخرى بأنه سيقوم بسحب الأموال، فقد أعطى الوالي تعليمات للأمين العام من أجل التنسيق مع مدير التجهيزات العمومية، لتحضير دفتر شروط لجلب مطاعم مدرسية جاهزة ومجهزة، في الأربع مناطق المعنية بإنجاز هذه المطاعم، وذلك ربحا للوقت، ولاستغلال الأموال المرصودة التي بقيت معطلة، نفس الشيء بالنسبة للأقسام، التي أمر فيها أيضا بجلب أقسام جاهزة ومجهزة بالمكيّفات الهوائية ونظام التدفئة، مؤكدا بأن هذه البناءات الجاهزة ستكون ذات مواصفات مدروسة، وتم استخدامها في بعض الولايات الشمالية، وقد تم فعلا جلبها لمدرسة تيافتي ببرج عمر إدريس ربحا للوقت، حيث طلب من رئيس بلدية إيليزي التنقل إلى مدرسة تيافتي للاطلاع على هذه الأقسام، والاعتراض على ذلك في حال لم تعجبه.
وخلال عرضه لمختلف مشاريع الإدارة المحلية بالبلديات، أمر الوالي عيسى بولحية مدير الإدارة المحلية بمتابعة جميع العمليات المسجلة مع البلديات الست، للنظر في المشاكل التي تعرقل انطلاق المشاريع، والنقاط العالقة، كما أمر بموافاته بوضعية جميع المشاريع، فيما رفض تحجج بلدية برج الحواس بنقص التعداد البشري بالمصلحة التقنية لمتابعة المشاريع، مؤكدا بأن هذا ما يرفضه تماما، وأن هناك عشرات العمال الموظفين الذين يتقاضون أجورا ولا يأتون إلى مقر العمل.
500 مليار سنتيم لمشاريع المخططات البلدية
وكشف والي ولاية إيليزي في تصريحات صحفية، بأن الولاية قد استفادت من غلاف مالي قدره 500 مليار سنتيم، مخصصة لفائدة المخططات البلدية، والتي ستوزع على مختلف البلديات كل حسب الأولويات، فيما أعطى الوالي تاريخ 10 فيفري كآخر أجل لإيداع رؤساء المجالس البلدية لاقتراحاتهم بخصوص المشاريع التي يراد تسجيلها على مستوى بلدياتهم، فيما كان هذا الاجتماع فرصة لطرح بعض المشاكل والعراقيل التي تواجههم خاصة بالنسبة لرؤساء البلديات الجدد.