تواصلت التساقطات الثلجية، على عديد الولايات، الأربعاء، وسجلت بهذا الصدد حوادث سير، خلفت وفاة سيدة، فضلا عن إصابة عديد الأشخاص. كما تسبب الوضعية الجوية في عزل الكثير من القرى والتجمعات السكانية محاصرة مضارب البدو الرحل بالنعامة.
سجلت، مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة، خلال 24 ساعة الأخيرة، عدة تدخلات على تراب الولاية، في ظل التقلبات المناخية وتساقط كميات من الثلوج والأمطار التي تسببت في عزل بعض القرى والأرياف بالجهة الشمالية للولاية.
ووفق ذات الجهات، فقد أنقذ عناصر الوحدة الرئيسية، في حدود الساعة العاشرة من ليلة أول أمس، 5 أشخاص حاصرتهم الثلوج بمنطقة أولاد منصور بالمعاضيد اثر تعطل مركبتهم.
كما تدخل عناصر وحدة بوسعادة، اثر حادث انقلاب سيارة من نوع رونو 18 داخل وادي ميطر بالطريق الولائي رقم 5، مما تسبب في هلاك امرأة تبلغ 38 سنة من العمر واصابة شخصين بجروح متفاوتة، كما أدى حادث اصطدام بين مركبتين بمنطقة بني ذياب بالطريق الوطني رقم 60 في سيدي عيسى إلى إصابة 5 ركاب، إضافة إلى إصابة شخصين اثنين نتيجة انحراف مركبتين. ودعت ذات الجهات، السائقين وأصحاب المركبات إلى التحلي بالحيطة والحذر، في ظل سوء الأحوال الجوية.
وبسطيف بلغ عدد تدخلات مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، التي شهدت تساقط كمية معتبرة من الثلوج على مناطق الولاية، وخاصة بالجهة الشمالية، 75 تدخلا، منها 4 حوادث مرور تسببت في إصابة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و39 سنة، بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث كان الطريق الوطني رقم 5 بحي جرمان بالعلمة، مسرحا للحادث الأول، نتيجة اصطدام سيارتين، والحادث الثاني سجل على الطريق الوطني رقم 77 بمشتة الخربة بلدية التلة نتيجة اصطدام سيارتين، أما الثالث فسجل على الطريق الولائي رقم 9 بقرية الخربة بلدية عين الكبيرة عبارة عن اصطدام سيارتين.
ووجدت، الثلاثاء، عدد من عائلات البدو الرّحل التي تقتات من تربية المواشي بكل من بلديتي مكمن بن عمار وعين بن خليل في النعامة، نفسها تحت رحمة الثلوج، التي تهاطلت في الأيام الماضية بغزارة على المنطقة.
وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ الثلوج حاصرت عائلات من البدو الرّحل في ضواحي البلديات المعزولة، حيث وجد أفرادها الذين يمتهنون تربية المواشي صعوبات جمّة في التنقل إلى عاصمة الولاية وكذا المدن الأخرى على غرار عين الصفراء والمشرية لاقتناء الأعلاف لأنعامهم، وكذا مختلف المواد الغذائية والحاجيات الضرورية.
وتدخلت السلطات المحلية لفتح الطرقات ببلديتي مكن بن عمار وعين بخليل التي غمرتها الثلوج.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1مدير متوسطة يفقأ عين تلميذة أمام زملائها بالبليدة
2فتاة تحاول تهريب 200 مليون عبر مطار الجزائر
3العولة.. لمواجهة قساوة البرد بقرى جنوب تلمسان
4إصابة أربعة طالبات في انفجار مولد كهربائي بسيدي بلعباس
5شاب يذبح جاره وينكل بجثته في عنابة
Français English
الرأي
صالح عوض
أي تسوية وأي سلام؟.. إنها الملحمة الكبرى
حبيب راشدين
الدرس الإفريقي لمخزن المغرب
جمال لعلامي
الله يهديكم..!
قادة بن عمار
ما فائدة وزارتي الصحة والتربية؟!
سليم قلالة
الانتصار في معركة البذور
جمال لعلامي
أخزوا الشيطان!
صالح عوض
بيات شتوي طويل
أبو بكر خالد سعد الله
لورنت شوارتز: عالِم في مواجهة العصر!
صالح عوض
هل يصبح العرب هنودا حمر
محمد الهادي الحسني
إضلال وإذلال
الفيديو
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
البرلمان على هامش الساحة الإجتماعية والسياسية الملتهبة
إسماعيل هنية إرهابي؟.. يا للعار يا للعار..!
رياض محرز.. اللاعب الأسير داخل أسوار قلعة ليستر سيتي..!
الغاز الجزائري.. مادة للصراع الأمريكي الروسي..!
مستعملو الطرقات مدعوون إلى الحيطة والحذر
الثلوج تعزل تجمعات سكانية وتسجيل حوادث مرور خطيرة
مراسلو "الشروق"
تواصلت التساقطات الثلجية، على عديد الولايات، الأربعاء، وسجلت بهذا الصدد حوادث سير، خلفت وفاة سيدة، فضلا عن إصابة عديد الأشخاص. كما تسبب الوضعية الجوية في عزل الكثير من القرى والتجمعات السكانية محاصرة مضارب البدو الرحل بالنعامة.
تغطيات ذات صلة
خلاف حول ركن سيارة ينتهي بجريمة قتل في تلمسان
وفاة سيدة اختناقا بالغاز وإنقاذ زوجها في البويرة
الثلوج تعزل تجمعات سكانية وتسجيل حوادث مرور خطيرة
"بنك الجزائر" يقاضي مصنع الزجاج التابع لمجمع "سيفيتال"
حجز آثار تونسية مسروقة بسكيكدة.. والمتهم أصهار بن علي
سجلت، مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة، خلال 24 ساعة الأخيرة، عدة تدخلات على تراب الولاية، في ظل التقلبات المناخية وتساقط كميات من الثلوج والأمطار التي تسببت في عزل بعض القرى والأرياف بالجهة الشمالية للولاية.
ووفق ذات الجهات، فقد أنقذ عناصر الوحدة الرئيسية، في حدود الساعة العاشرة من ليلة أول أمس، 5 أشخاص حاصرتهم الثلوج بمنطقة أولاد منصور بالمعاضيد اثر تعطل مركبتهم.
كما تدخل عناصر وحدة بوسعادة، اثر حادث انقلاب سيارة من نوع رونو 18 داخل وادي ميطر بالطريق الولائي رقم 5، مما تسبب في هلاك امرأة تبلغ 38 سنة من العمر واصابة شخصين بجروح متفاوتة، كما أدى حادث اصطدام بين مركبتين بمنطقة بني ذياب بالطريق الوطني رقم 60 في سيدي عيسى إلى إصابة 5 ركاب، إضافة إلى إصابة شخصين اثنين نتيجة انحراف مركبتين. ودعت ذات الجهات، السائقين وأصحاب المركبات إلى التحلي بالحيطة والحذر، في ظل سوء الأحوال الجوية.
وبسطيف بلغ عدد تدخلات مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، التي شهدت تساقط كمية معتبرة من الثلوج على مناطق الولاية، وخاصة بالجهة الشمالية، 75 تدخلا، منها 4 حوادث مرور تسببت في إصابة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و39 سنة، بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث كان الطريق الوطني رقم 5 بحي جرمان بالعلمة، مسرحا للحادث الأول، نتيجة اصطدام سيارتين، والحادث الثاني سجل على الطريق الوطني رقم 77 بمشتة الخربة بلدية التلة نتيجة اصطدام سيارتين، أما الثالث فسجل على الطريق الولائي رقم 9 بقرية الخربة بلدية عين الكبيرة عبارة عن اصطدام سيارتين.
ووجدت، الثلاثاء، عدد من عائلات البدو الرّحل التي تقتات من تربية المواشي بكل من بلديتي مكمن بن عمار وعين بن خليل في النعامة، نفسها تحت رحمة الثلوج، التي تهاطلت في الأيام الماضية بغزارة على المنطقة.
وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ الثلوج حاصرت عائلات من البدو الرّحل في ضواحي البلديات المعزولة، حيث وجد أفرادها الذين يمتهنون تربية المواشي صعوبات جمّة في التنقل إلى عاصمة الولاية وكذا المدن الأخرى على غرار عين الصفراء والمشرية لاقتناء الأعلاف لأنعامهم، وكذا مختلف المواد الغذائية والحاجيات الضرورية.
وتدخلت السلطات المحلية لفتح الطرقات ببلديتي مكن بن عمار وعين بخليل التي غمرتها الثلوج.