مستعملو الطرقات مدعوون إلى الحيطة والحذر الثلوج تعزل تجمعات سكانية وتسجيل حوادث مرور خطيرة

تواصلت التساقطات الثلجية، على عديد الولايات، الأربعاء، وسجلت بهذا الصدد حوادث سير، خلفت وفاة سيدة، فضلا عن إصابة عديد الأشخاص. كما تسبب الوضعية الجوية في عزل الكثير من القرى والتجمعات السكانية محاصرة مضارب البدو الرحل بالنعامة.

سجلت، مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة، خلال 24 ساعة الأخيرة، عدة تدخلات على تراب الولاية، في ظل التقلبات المناخية وتساقط كميات من الثلوج والأمطار التي تسببت في عزل بعض القرى والأرياف بالجهة الشمالية للولاية.

ووفق ذات الجهات، فقد أنقذ عناصر الوحدة الرئيسية، في حدود الساعة العاشرة من ليلة أول أمس، 5 أشخاص حاصرتهم الثلوج بمنطقة أولاد منصور بالمعاضيد اثر تعطل مركبتهم.

كما تدخل عناصر وحدة بوسعادة، اثر حادث انقلاب سيارة من نوع رونو 18 داخل وادي ميطر بالطريق الولائي رقم 5، مما تسبب في هلاك امرأة تبلغ 38 سنة من العمر واصابة شخصين بجروح متفاوتة، كما أدى حادث اصطدام بين مركبتين بمنطقة بني ذياب بالطريق الوطني رقم 60 في سيدي عيسى إلى إصابة 5 ركاب، إضافة إلى إصابة شخصين اثنين نتيجة انحراف مركبتين. ودعت ذات الجهات، السائقين وأصحاب المركبات إلى التحلي بالحيطة والحذر، في ظل سوء الأحوال الجوية.

وبسطيف بلغ عدد تدخلات مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، التي شهدت تساقط كمية معتبرة من الثلوج على مناطق الولاية، وخاصة بالجهة الشمالية، 75 تدخلا، منها 4 حوادث مرور تسببت في إصابة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و39 سنة، بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث كان الطريق الوطني رقم 5 بحي جرمان بالعلمة، مسرحا للحادث الأول، نتيجة اصطدام سيارتين، والحادث الثاني سجل على الطريق الوطني رقم 77 بمشتة الخربة بلدية التلة نتيجة اصطدام سيارتين، أما الثالث فسجل على الطريق الولائي رقم 9 بقرية الخربة بلدية عين الكبيرة عبارة عن اصطدام سيارتين.

ووجدت، الثلاثاء، عدد من عائلات البدو الرّحل التي تقتات من تربية المواشي بكل من بلديتي مكمن بن عمار وعين بن خليل في النعامة، نفسها تحت رحمة الثلوج، التي تهاطلت في الأيام الماضية بغزارة على المنطقة.

وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ الثلوج حاصرت عائلات من البدو الرّحل في ضواحي البلديات المعزولة، حيث وجد أفرادها الذين يمتهنون تربية المواشي صعوبات جمّة في التنقل إلى عاصمة الولاية وكذا المدن الأخرى على غرار عين الصفراء والمشرية لاقتناء الأعلاف لأنعامهم، وكذا مختلف المواد الغذائية والحاجيات الضرورية.

وتدخلت السلطات المحلية لفتح الطرقات ببلديتي مكن بن عمار وعين بخليل التي غمرتها الثلوج.