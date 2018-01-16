ذكّر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في اليوم الرابع من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أين قام بزيارة مدرسة أشبال الأمة، بالقرار التاريخي لرئيس الجمهورية القاضي بإحداث 10 مدارس أشبال الأمة، وهو القرار الذي مكن من توفير فرص متكافئة لكافة أبناء الشعب وتعزيز المنظومة التكوينية للجيش بهذا الصرح الجديد.
وقال الفريق "لا بد لي في هذا المقام المحمود أن أعبّر عن امتناني لما لمسته لدى منتسبي هذه المدرسة، من إصرار شديد على كسب رهان التعليم الناجع والتكوين النافع المشفوعين بالأخلاق السوية والانضباط الصارم".
وفي اجتماع بمقر قيادة الناحية، استمع الفريق إلى عرض شامل حول الوضع الأمني السائد بإقليم الاختصاص، إضافة إلى عروض قادة القطاعات العملياتية ورؤساء مختلف المصالح الأمنية، حيث ألقى قايد صالح كلمة جدد فيها التذكير بالدور الفعال الذي تقوم به وحدات الناحية المنتشرة على طول الشريط الحدودي لتأمين البلاد وحمايتها من كل التهديدات والآفات، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله.
وقال قايد صالح "إنه من الأهمية بمكان، أن نعاود القول والتذكير مرة أخرى أمامكم اليوم كإطارات وقيادات، بأنه مطلوب من الجميع في كافة مواقع عملهم، لاسيما أولئك الذين يرابطون، ليل نهار، وبكل إرادة وعزيمة على الثغور والحدود، بأن يجعلوا من واجب تحسس مكامن الخطر واستشعار إرهاصات التهديدات وحسن التصدي لهما، سلوكا مهنيا آليا وطبيعيا، ومبدأ عمليا فطنا يكفل أداء مهمة حماية الوطن ويضمن دفع الأذى عن حياضه، وهذا من خلال التفعيل الدائم للمراقبة الحدودية الصارمة والمستمرة، عن طريق التوظيف الجيد والعقلاني لكافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، مضيفا "وإننا إذ نستمر في الجيش، في بذل قصارى الجهود خدمة للجزائر وأمنها، مستعينين بما يوفره رئيس الجمهورية من عون، وبما يسديه من توجيهات، فإنني أنتهز هذه السانحة الكريمة، لأقدّر كافة الجهود المبذولة على مستوى الناحية العسكرية السادسة، وأثمّن النتائج المحققة في أكثر من مجال، وأؤكّدَ أن لا شيء يتحقق دون عمل مخلص، ودون جهد مثابر ومثمر، فمقام حراس الوطن، الساهرون على أمنه واستقراره، هو مقام رفيع عند الله تعالى، فكونوا ممن يحظى براحة الضمير في الدنيا، وبرضا الله في الآخرة، ولكل مجتهد نصيب".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1"الحراقة" وإثبات النسب خارج الزواج و"الحقرة" ضمن تقريرنا السنوي
2محكمة كندية تبرئ الجوية الجزائرية
3الدرك يقتني جهازين للكشف عن الكحول والمخدرات
4يونس قرار: "بارونات" الورق وراء تعطيل مشروع المحفظة الالكترونية
5العلاج المجاني خط أحمر والإجهاض ممنوع اليوم وغدا
Français English
الرأي
صالح عوض
أي تسوية وأي سلام؟.. إنها الملحمة الكبرى
حبيب راشدين
الدرس الإفريقي لمخزن المغرب
جمال لعلامي
الله يهديكم..!
قادة بن عمار
ما فائدة وزارتي الصحة والتربية؟!
سليم قلالة
الانتصار في معركة البذور
جمال لعلامي
أخزوا الشيطان!
صالح عوض
بيات شتوي طويل
أبو بكر خالد سعد الله
لورنت شوارتز: عالِم في مواجهة العصر!
صالح عوض
هل يصبح العرب هنودا حمر
محمد الهادي الحسني
إضلال وإذلال
الفيديو
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
البرلمان على هامش الساحة الإجتماعية والسياسية الملتهبة
إسماعيل هنية إرهابي؟.. يا للعار يا للعار..!
رياض محرز.. اللاعب الأسير داخل أسوار قلعة ليستر سيتي..!
الغاز الجزائري.. مادة للصراع الأمريكي الروسي..!
أكد أن حماية الوطن تستوجب التفعيل الدائم لمراقبة الحدود
قايد صالح: الجيش سيواصل بذل قصارى جهوده لخدمة الجزائر وأمنها
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
ذكّر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في اليوم الرابع من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أين قام بزيارة مدرسة أشبال الأمة، بالقرار التاريخي لرئيس الجمهورية القاضي بإحداث 10 مدارس أشبال الأمة، وهو القرار الذي مكن من توفير فرص متكافئة لكافة أبناء الشعب وتعزيز المنظومة التكوينية للجيش بهذا الصرح الجديد.
تغطيات ذات صلة
منطقتنا مستهدفة في أمنها واستقرارها
قايد صالح: الجيش سيواصل بذل قصارى جهوده لخدمة الجزائر وأمنها
عمال مؤسسة النقل البحري للمسافرين ينتفضون
التكتل النقابي يشلّ 4 قطاعات حيوية في إضراب 14 فيفري
منظمة العمل الدولية توفد لجنة للتحقيق مع النقابات بالجزائر!
وقال الفريق "لا بد لي في هذا المقام المحمود أن أعبّر عن امتناني لما لمسته لدى منتسبي هذه المدرسة، من إصرار شديد على كسب رهان التعليم الناجع والتكوين النافع المشفوعين بالأخلاق السوية والانضباط الصارم".
وفي اجتماع بمقر قيادة الناحية، استمع الفريق إلى عرض شامل حول الوضع الأمني السائد بإقليم الاختصاص، إضافة إلى عروض قادة القطاعات العملياتية ورؤساء مختلف المصالح الأمنية، حيث ألقى قايد صالح كلمة جدد فيها التذكير بالدور الفعال الذي تقوم به وحدات الناحية المنتشرة على طول الشريط الحدودي لتأمين البلاد وحمايتها من كل التهديدات والآفات، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله.
وقال قايد صالح "إنه من الأهمية بمكان، أن نعاود القول والتذكير مرة أخرى أمامكم اليوم كإطارات وقيادات، بأنه مطلوب من الجميع في كافة مواقع عملهم، لاسيما أولئك الذين يرابطون، ليل نهار، وبكل إرادة وعزيمة على الثغور والحدود، بأن يجعلوا من واجب تحسس مكامن الخطر واستشعار إرهاصات التهديدات وحسن التصدي لهما، سلوكا مهنيا آليا وطبيعيا، ومبدأ عمليا فطنا يكفل أداء مهمة حماية الوطن ويضمن دفع الأذى عن حياضه، وهذا من خلال التفعيل الدائم للمراقبة الحدودية الصارمة والمستمرة، عن طريق التوظيف الجيد والعقلاني لكافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، مضيفا "وإننا إذ نستمر في الجيش، في بذل قصارى الجهود خدمة للجزائر وأمنها، مستعينين بما يوفره رئيس الجمهورية من عون، وبما يسديه من توجيهات، فإنني أنتهز هذه السانحة الكريمة، لأقدّر كافة الجهود المبذولة على مستوى الناحية العسكرية السادسة، وأثمّن النتائج المحققة في أكثر من مجال، وأؤكّدَ أن لا شيء يتحقق دون عمل مخلص، ودون جهد مثابر ومثمر، فمقام حراس الوطن، الساهرون على أمنه واستقراره، هو مقام رفيع عند الله تعالى، فكونوا ممن يحظى براحة الضمير في الدنيا، وبرضا الله في الآخرة، ولكل مجتهد نصيب".