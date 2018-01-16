تجمهر العشرات من عمال وموظفي المؤسسة الوطنية للنقل الحري للمسافرين، الأربعاء، أمام مقر المديرية العامة للتنديد بتجاوزات النقابة، مطالبين بضرورة تنظيم انتخابات الفروع النقابية وإنهاء المجلس الحالي الذي لم يعد يحوز أي شرعية بعد سحب الثقة منها.
وندد العمال في تصريح لهم مع "الشروق" مما وصفوه بالتجاوزات التي يقوم بها المكتب النقابي الذي لم يعد له أي تمثيل على مستوى المؤسسة، خاصة في ظل إنهاء مهامه نتيجة إجراءات تأديبية، إلا أن هذا المكتب النقابي – حسبهم - لا يزال يتحدث باسم نقابة المؤسسة، ناهيك عن التجاوزات العديدة – حسبهم - ناهيك عن رفضهم الانصياع إلى تعليمات المكتب المحلي للمركزية النقابية والذي يلزم نقابة المؤسسة تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء الفروع النقابية.
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عمال مؤسسة النقل البحري للمسافرين ينتفضون
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
تجمهر العشرات من عمال وموظفي المؤسسة الوطنية للنقل الحري للمسافرين، الأربعاء، أمام مقر المديرية العامة للتنديد بتجاوزات النقابة، مطالبين بضرورة تنظيم انتخابات الفروع النقابية وإنهاء المجلس الحالي الذي لم يعد يحوز أي شرعية بعد سحب الثقة منها.
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وندد العمال في تصريح لهم مع "الشروق" مما وصفوه بالتجاوزات التي يقوم بها المكتب النقابي الذي لم يعد له أي تمثيل على مستوى المؤسسة، خاصة في ظل إنهاء مهامه نتيجة إجراءات تأديبية، إلا أن هذا المكتب النقابي – حسبهم - لا يزال يتحدث باسم نقابة المؤسسة، ناهيك عن التجاوزات العديدة – حسبهم - ناهيك عن رفضهم الانصياع إلى تعليمات المكتب المحلي للمركزية النقابية والذي يلزم نقابة المؤسسة تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء الفروع النقابية.