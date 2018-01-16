استيقظ، فجر الأربعاء، سكان قرية بن هارون التابعة لبلدية الجباحية شمال البويرة على فاجعة وفاة سيدة في مقتبل العمر اختناقا بالغاز المتسرب من مدفأة المنزل، فيما نجا زوجها المتواجد بالمستشفى من الحادثة التي تعتبر الثالثة من نوعها في ظرف 24 ساعة بعد إنقاذ عائلة بأكملها من اختناق بالغاز بعاصمة الولاية ونجاة عائلة أخرى إثر انفجار قارورة غاز البوتان ببلدية تاغزوت شرق الولاية.
الحادثة المميتة التي هزت سكان قرية بن هارون تم تسجيلها وفق مصادر محلية في حدود الساعة الرابعة فجرا إثر اكتشاف إصابة زوجين حديثي الزواج باختناق عقب استنشاقهما لغاز أحادي الكربون المتسرب من مدفأة منزلهما الريفي، وهو ما تسبب في وفاة الزوجة فيما تم تحويل زوجها على جناح السرعة إلى مستشفى الأخضرية، أين تم إنقاذه بعد خضوعه للعلاج الضروري، وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول الحادثة وأسباب الاختناق.
كما نجت عائلة من موت محقق بأعجوبة على إثر انفجار قارورة غاز البوتان بمنزلها الواقع بقرية تالا بوغلال ببلدية تاغزوت شرق البويرة، حيث تسبب الحادث الذي تجهل أسبابه في احتراق المنزل بمحتوياته دون أن يصاب أفراد العائلة ما عدا حالة الهلع التي انتابتهم رفقة سكان القرية الذين هرعوا لإنقاذ العائلة، وسط تذمر من استمرار حرمان منطقتهم من شبكة الغاز الطبيعي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1مدير متوسطة يفقأ عين تلميذة أمام زملائها بالبليدة
2فتاة تحاول تهريب 200 مليون عبر مطار الجزائر
3العولة.. لمواجهة قساوة البرد بقرى جنوب تلمسان
4إصابة أربعة طالبات في انفجار مولد كهربائي بسيدي بلعباس
5شاب يذبح جاره وينكل بجثته في عنابة
Français English
الرأي
صالح عوض
أي تسوية وأي سلام؟.. إنها الملحمة الكبرى
حبيب راشدين
الدرس الإفريقي لمخزن المغرب
جمال لعلامي
الله يهديكم..!
قادة بن عمار
ما فائدة وزارتي الصحة والتربية؟!
سليم قلالة
الانتصار في معركة البذور
جمال لعلامي
أخزوا الشيطان!
صالح عوض
بيات شتوي طويل
أبو بكر خالد سعد الله
لورنت شوارتز: عالِم في مواجهة العصر!
صالح عوض
هل يصبح العرب هنودا حمر
محمد الهادي الحسني
إضلال وإذلال
الفيديو
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
البرلمان على هامش الساحة الإجتماعية والسياسية الملتهبة
إسماعيل هنية إرهابي؟.. يا للعار يا للعار..!
رياض محرز.. اللاعب الأسير داخل أسوار قلعة ليستر سيتي..!
الغاز الجزائري.. مادة للصراع الأمريكي الروسي..!
فيما نجت عائلة من حادث انفجار قارورة غاز
وفاة سيدة اختناقا بالغاز وإنقاذ زوجها في البويرة
أحسن حراش
استيقظ، فجر الأربعاء، سكان قرية بن هارون التابعة لبلدية الجباحية شمال البويرة على فاجعة وفاة سيدة في مقتبل العمر اختناقا بالغاز المتسرب من مدفأة المنزل، فيما نجا زوجها المتواجد بالمستشفى من الحادثة التي تعتبر الثالثة من نوعها في ظرف 24 ساعة بعد إنقاذ عائلة بأكملها من اختناق بالغاز بعاصمة الولاية ونجاة عائلة أخرى إثر انفجار قارورة غاز البوتان ببلدية تاغزوت شرق الولاية.
تغطيات ذات صلة
خلاف حول ركن سيارة ينتهي بجريمة قتل في تلمسان
وفاة سيدة اختناقا بالغاز وإنقاذ زوجها في البويرة
الثلوج تعزل تجمعات سكانية وتسجيل حوادث مرور خطيرة
"بنك الجزائر" يقاضي مصنع الزجاج التابع لمجمع "سيفيتال"
حجز آثار تونسية مسروقة بسكيكدة.. والمتهم أصهار بن علي
الحادثة المميتة التي هزت سكان قرية بن هارون تم تسجيلها وفق مصادر محلية في حدود الساعة الرابعة فجرا إثر اكتشاف إصابة زوجين حديثي الزواج باختناق عقب استنشاقهما لغاز أحادي الكربون المتسرب من مدفأة منزلهما الريفي، وهو ما تسبب في وفاة الزوجة فيما تم تحويل زوجها على جناح السرعة إلى مستشفى الأخضرية، أين تم إنقاذه بعد خضوعه للعلاج الضروري، وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول الحادثة وأسباب الاختناق.
كما نجت عائلة من موت محقق بأعجوبة على إثر انفجار قارورة غاز البوتان بمنزلها الواقع بقرية تالا بوغلال ببلدية تاغزوت شرق البويرة، حيث تسبب الحادث الذي تجهل أسبابه في احتراق المنزل بمحتوياته دون أن يصاب أفراد العائلة ما عدا حالة الهلع التي انتابتهم رفقة سكان القرية الذين هرعوا لإنقاذ العائلة، وسط تذمر من استمرار حرمان منطقتهم من شبكة الغاز الطبيعي.