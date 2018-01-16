فيما نجت عائلة من حادث انفجار قارورة غاز وفاة سيدة اختناقا بالغاز وإنقاذ زوجها في البويرة

استيقظ، فجر الأربعاء، سكان قرية بن هارون التابعة لبلدية الجباحية شمال البويرة على فاجعة وفاة سيدة في مقتبل العمر اختناقا بالغاز المتسرب من مدفأة المنزل، فيما نجا زوجها المتواجد بالمستشفى من الحادثة التي تعتبر الثالثة من نوعها في ظرف 24 ساعة بعد إنقاذ عائلة بأكملها من اختناق بالغاز بعاصمة الولاية ونجاة عائلة أخرى إثر انفجار قارورة غاز البوتان ببلدية تاغزوت شرق الولاية.

الحادثة المميتة التي هزت سكان قرية بن هارون تم تسجيلها وفق مصادر محلية في حدود الساعة الرابعة فجرا إثر اكتشاف إصابة زوجين حديثي الزواج باختناق عقب استنشاقهما لغاز أحادي الكربون المتسرب من مدفأة منزلهما الريفي، وهو ما تسبب في وفاة الزوجة فيما تم تحويل زوجها على جناح السرعة إلى مستشفى الأخضرية، أين تم إنقاذه بعد خضوعه للعلاج الضروري، وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول الحادثة وأسباب الاختناق.

كما نجت عائلة من موت محقق بأعجوبة على إثر انفجار قارورة غاز البوتان بمنزلها الواقع بقرية تالا بوغلال ببلدية تاغزوت شرق البويرة، حيث تسبب الحادث الذي تجهل أسبابه في احتراق المنزل بمحتوياته دون أن يصاب أفراد العائلة ما عدا حالة الهلع التي انتابتهم رفقة سكان القرية الذين هرعوا لإنقاذ العائلة، وسط تذمر من استمرار حرمان منطقتهم من شبكة الغاز الطبيعي.