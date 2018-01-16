خلاف حول ركن سيارة ينتهي بجريمة قتل في تلمسان

توفي شخص يبلغ من العمر 47 سنة، بالمستشفى الجامعي بتلمسان، الأربعاء، متأثرا بإصابات بليغة جرّاء الاعتداء الذي طاله عشية الاثنين الماضي بسلاح أبيض على مستوى حي بودغن الشعبي.

الضحية القاطن في حي أبي تاشفين بتلمسان، كان قد وقع له خلاف مع الجاني المفترض حول ركن السيارة على مستوى حي بودغن، سرعان ما تحوّل إلى شجار ليقوم الجاني البالغ من العمر 33 سنة، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، قبل أن يتم تحويل الضحية نحو مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي تيجاني دامرجي، أين باءت كل محاولات الطاقم الطبي في إنقاذه بالفشل نظرا لقوة الطعنات وفقدان الضحية لكميات كبيرة من الدماء. وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الجاني، وقدم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.