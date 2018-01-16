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توقيف 50 مجرما وحجز أسلحة بيضاء بالعاصمة
نفذت قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء، وهذا في إطار تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطن وممتلكاته.
حيث أسفرت حملة المداهمة عن توقيف 50 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، تم من خلالها حجز 387 قرص مهلوس وكمية من الكيف المعالج قدّرت بـ38 غراما، بالإضافة إلى 16 سلاحا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام تستعمل في السطو والاعتداءات على المواطنين.
dzman2018/02/08 على 01:261
لقد اصبحت هذه الجراثيم تاءخذ ابعادا جد خطيرة في مجتمعنا الاسلامي و يجب على الدولة معالجة هذه الافة باءعدام تجار السموم و قاتلي الابرياء حتى يرتاح الجميع من شرهم .