أشرفت السلطات المحلية بورقلة، الثلاثاء، على عقد لقاء موسع مع وفد من رجال الأعمال ومستثمرين في قطاع الصناعة والزراعة من ولايتي ورقلة والبليدة برعاية النادي الاقتصادي للمستثمرين الفلاحين، قصد النهوض بالاستثمار، عقب تخصيص مساحات هائلة في هذا المجال.
وحضر اللقاء مديرين تنفيذيين، وشركاء اقتصاديين في خطوة لتطوير الاستثمار بالولاية، مع توفير إمكانيات تتيح لهم فرصة الاستثمار بتشجيع حقيقي.
وتطرق رجال الأعمال والمستثمرين إلى تجربة ورقلة في مجال الفلاحة، خصوصا في مناطق قاسي الطويل بلدية حاسي مسعود وعين موسى وحاسي بن عبد الله بورقلة.
وأكد الوالي في تصريح لـ" الشروق" أن الدولة رفعت التحدي لتطوير القطاع الزراعي بالجنوب السنوات الأخيرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مع وضع خطط محلية لزيادة عدد المستصلحات، سيما بورقلة مع رفع القدرة الإنتاجية وزيادة الدعم لأصحاب المزارع بالولاية.
وفي موضوع ذي صلة أوضح مدير الفلاحة بورقلة أن دعم المشاريع الفلاحية متواصل مع وفرة المياه وخصوبة الأرض، متفائلا بنجاح تجربة تربية المواشي والأسماك بالأحواض الاصطناعية في المياه العذبة، حيث أنتجت ولاية ورقلة العام الماضي حوالي 8.7 طن من سمك الجمبري بالتعاون مع خبراء كوريين، مؤكدا على أن الزراعة الصحراوية أصبحت تضاهي الزراعة في الشمال.
من جانب أخر، كشف مدير الصناعة أن التحفيزات الجبائية جلبت مستثمرين صناعيين وفلاحين جدد للنهوض بالاستثمار.
وقال مدير غرفة الفلاحة بورقلة أن هناك أكثر من 470 مزرعة ناجحة في منطقة عين موسى لإنتاج أجود التمور ونأمل أن يكون هناك تعاون بين المستثمرين حتى من خارج الولاية، وخلق صناعة تحويلية لتسهيل تصدير المنتجات إلى الخارج، ونسعى – يضيف المتحدث- إلى دعم مشروع المليون شجرة زيتون في إطار تبادل الخبرات في كافة المجالات الاقتصادية.
من جانبه أوضح رحمون زرقون المندوب الولائي لمنتدى رؤساء المؤسسات بورقلة، أن الولاية تتوفر على كافة المؤهلات التي تجعل منها قطبا اقتصاديا بامتياز، وهو ما تظهره زيارات وفود المستثمرين الذين توافدوا على المنطقة والإطلاع على المشاريع الفلاحية الناجحة بولاية ورقلة، حيث قرر بعضهم الموافقة على الاستثمار، وتقديم خبرتهم في هذا المجال ورسم خطط جديدة بالتعاون مع المستثمرين المحليين من أجل النهوض بالاستثمار المحلي، على غرار باقي ولايات الجوار منها الوادي، غرداية والأغواط.
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شراكة بين مستثمري ورقلة ومتيجة للنهوض بالزراعة في الجنوب
حكيم عزي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية ورقلة
أشرفت السلطات المحلية بورقلة، الثلاثاء، على عقد لقاء موسع مع وفد من رجال الأعمال ومستثمرين في قطاع الصناعة والزراعة من ولايتي ورقلة والبليدة برعاية النادي الاقتصادي للمستثمرين الفلاحين، قصد النهوض بالاستثمار، عقب تخصيص مساحات هائلة في هذا المجال.
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وحضر اللقاء مديرين تنفيذيين، وشركاء اقتصاديين في خطوة لتطوير الاستثمار بالولاية، مع توفير إمكانيات تتيح لهم فرصة الاستثمار بتشجيع حقيقي.
وتطرق رجال الأعمال والمستثمرين إلى تجربة ورقلة في مجال الفلاحة، خصوصا في مناطق قاسي الطويل بلدية حاسي مسعود وعين موسى وحاسي بن عبد الله بورقلة.
وأكد الوالي في تصريح لـ" الشروق" أن الدولة رفعت التحدي لتطوير القطاع الزراعي بالجنوب السنوات الأخيرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مع وضع خطط محلية لزيادة عدد المستصلحات، سيما بورقلة مع رفع القدرة الإنتاجية وزيادة الدعم لأصحاب المزارع بالولاية.
وفي موضوع ذي صلة أوضح مدير الفلاحة بورقلة أن دعم المشاريع الفلاحية متواصل مع وفرة المياه وخصوبة الأرض، متفائلا بنجاح تجربة تربية المواشي والأسماك بالأحواض الاصطناعية في المياه العذبة، حيث أنتجت ولاية ورقلة العام الماضي حوالي 8.7 طن من سمك الجمبري بالتعاون مع خبراء كوريين، مؤكدا على أن الزراعة الصحراوية أصبحت تضاهي الزراعة في الشمال.
من جانب أخر، كشف مدير الصناعة أن التحفيزات الجبائية جلبت مستثمرين صناعيين وفلاحين جدد للنهوض بالاستثمار.
وقال مدير غرفة الفلاحة بورقلة أن هناك أكثر من 470 مزرعة ناجحة في منطقة عين موسى لإنتاج أجود التمور ونأمل أن يكون هناك تعاون بين المستثمرين حتى من خارج الولاية، وخلق صناعة تحويلية لتسهيل تصدير المنتجات إلى الخارج، ونسعى – يضيف المتحدث- إلى دعم مشروع المليون شجرة زيتون في إطار تبادل الخبرات في كافة المجالات الاقتصادية.
من جانبه أوضح رحمون زرقون المندوب الولائي لمنتدى رؤساء المؤسسات بورقلة، أن الولاية تتوفر على كافة المؤهلات التي تجعل منها قطبا اقتصاديا بامتياز، وهو ما تظهره زيارات وفود المستثمرين الذين توافدوا على المنطقة والإطلاع على المشاريع الفلاحية الناجحة بولاية ورقلة، حيث قرر بعضهم الموافقة على الاستثمار، وتقديم خبرتهم في هذا المجال ورسم خطط جديدة بالتعاون مع المستثمرين المحليين من أجل النهوض بالاستثمار المحلي، على غرار باقي ولايات الجوار منها الوادي، غرداية والأغواط.