المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم: استغلال عطلة الربيع لإستدراك الدروس الضائعة

كشف المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، أن 426 أستاذ مضرب تم استخلافه، وأن أكثر من ألفي أستاذ عادوا إلى مناصب عملهم الأربعاء فقط.

وأشار مسقم الذي حل الخميس، ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن وزارة التربية الوطنية، استندت في اتخاذ قرارها هذا إلى العدالة والمتمثل في الحكم القضائي القاضي بعدم شرعية إضراب الأساتذة، واعتبارهم غائبين، وعلى هذا الأساس شرعت الوزارة الوصية منذ أمس الأول، في توجيه إعذارات رسمية إلى الأساتذة المعنيين بالإضراب وستلجأ في مرحلة مقبلة إلى الفصل من العمل في حال عدم الامتثال إلى القانون.

وبالمقابل، كشف المتحدث، أن آلاف الأساتذة يلتحقون يوميا بمناصب عملهم غير آبهين بالدعوات المنادية إلى الإضراب، واستغل المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم المناسبة لتوجيه نداء إلى جميع الأساتذة من أجل التعقل والتحلي بالحكمة وتغليب مصلحة التلاميذ.

من جهة أخرى، نفى ذات المسؤول، التوجه نحو السنة البيضاء، مشيرا إلى أنه تقرر استغلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية لاستدراك الدروس المتأخرة، حيث إن المفتشين المركزيين رفقة المفتشين التربويين سيسهرون على تكييف البرامج الدراسية مع الوضع الحالي وذلك من خلال ضبط برنامج زمني جديد، لاسيما في ولايات البليدة وبجاية وتيزي وزو التي شهدت مقاطعة للتدريس، وكذا مرافقة الأساتذة الذين تم تنصيبهم في مجال التكوين.