أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى فرعون، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى ولاية قالمة، الخميس، أنه سيتم تغطية كامل التراب الوطني بتقنية الجيل الرابع، بعد مد شبكة الألياف البصرية بنسبة 100 بالمائة، وهو الهدف الذي تصبو إليه مصالح وزارتها.
وأضافت فرعون، أن قطاع الاتصالات يواجه بعض العراقيل الإدارية التي غالبا ما تقف عائقا أمام تجسيد مختلف مشاريع قطاعها، مؤكدة أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لن تقف مكتوفة الأيدي وستواصل عملها إلى حين بلوغ هدفها المتعلق بربط كل العائلات الجزائرية بالألياف البصرية.
الوزيرة وفي سياق آخر، ردت على منتقدي قطاعها وخدمة الإنترنيت، وتساءلت كيف يتحدث الجميع عن افتقادهم للإنترنيت، وفي نفس الوقت يتحدثون عن مخاطر استخداماتها من طرف الأطفال؟ قبل أن ترد أيضا على من حكموا على التجارة الإلكترونية بالفشل، وذكرت أنه لا يمكن في الوقت الراهن، الحديث عن نجاح أو فشل هذا النوع من التجارة، ما لم يتم إتمام كل مشاريع البنية التحتية والربط بالإنترنيت، مؤكدة أن مصالح دائرتها الوزارية تعمل على تحقيق كل الأهداف المسطرة وحتى الوصول إلى أبعد نقطة من التراب الوطني، حتى تستفيد كل عائلة جزائرية من الإنترنيت ذات التدفق العالي.
وأبدت فرعون ارتياحها لمختلف مشاريع القطاع المنجزة بولاية قالمة، والتي ستسمح لأكثر من 4000 عائلة بالولاية بالتواصل عن طريق الألياف البصرية كمرحلة أولى.
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هدى فرعون من قالمة:
تغطية كامل التراب الوطني بالجيل الرابع بعد مد شبكة الألياف البصرية
نادية طلحي
أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى فرعون، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى ولاية قالمة، الخميس، أنه سيتم تغطية كامل التراب الوطني بتقنية الجيل الرابع، بعد مد شبكة الألياف البصرية بنسبة 100 بالمائة، وهو الهدف الذي تصبو إليه مصالح وزارتها.
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وأضافت فرعون، أن قطاع الاتصالات يواجه بعض العراقيل الإدارية التي غالبا ما تقف عائقا أمام تجسيد مختلف مشاريع قطاعها، مؤكدة أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لن تقف مكتوفة الأيدي وستواصل عملها إلى حين بلوغ هدفها المتعلق بربط كل العائلات الجزائرية بالألياف البصرية.
الوزيرة وفي سياق آخر، ردت على منتقدي قطاعها وخدمة الإنترنيت، وتساءلت كيف يتحدث الجميع عن افتقادهم للإنترنيت، وفي نفس الوقت يتحدثون عن مخاطر استخداماتها من طرف الأطفال؟ قبل أن ترد أيضا على من حكموا على التجارة الإلكترونية بالفشل، وذكرت أنه لا يمكن في الوقت الراهن، الحديث عن نجاح أو فشل هذا النوع من التجارة، ما لم يتم إتمام كل مشاريع البنية التحتية والربط بالإنترنيت، مؤكدة أن مصالح دائرتها الوزارية تعمل على تحقيق كل الأهداف المسطرة وحتى الوصول إلى أبعد نقطة من التراب الوطني، حتى تستفيد كل عائلة جزائرية من الإنترنيت ذات التدفق العالي.
وأبدت فرعون ارتياحها لمختلف مشاريع القطاع المنجزة بولاية قالمة، والتي ستسمح لأكثر من 4000 عائلة بالولاية بالتواصل عن طريق الألياف البصرية كمرحلة أولى.