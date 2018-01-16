محاكمة الإرهابي "الكفيف" مفجر نواة "الجيا" قريبا

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 20 فيفري الجاري، مجددا في ملف الإرهابي المعروف بـ"الكفيف" مفجر نواة الجماعة الإسلامية المسلحة، بعد تأجيل الملف لغياب دفاع أحد المتهمين، والذي سبق لجنايات العاصمة إدانة ستة متهمين في الملف من بينهم "ق،حسين" الملقب بـ"مصعب الكفيف" المتهم الرئيسي الذي بلغ عن مكان تواجد عناصر الجماعة التي ينشط بها خلال تسليم نفسه للسلطات الأمنية، وعودة القضية بعد قبول الطعن من قبل المحكمة العليا، لمحاكمتهم من جديد عن جناية إنشاء جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب وخلق جو انعدام الأمن ووضع متفجرات في أماكن عمومية وأسواق أدت إلى مقتل أشخاص والقتل العمدي، التزوير والخطف والاغتصاب.

ونشط المتهم "ق،ح" لصالح الجماعة الإسلامية المسلحة سابقا، من خلال توفير المؤونة لعناصرها وترصد أعوان الأمن واغتيالهم، إلى جانب عدة عمليات إجرامية ارتكبها في حق مواطنين عزل وموظفين وإطارات، وتفجير قنابل بالأسواق والأحياء الشعبية، وعن تلقيبه بـ"الكفيف" تعود لإصابته بالعمى في انفجار قنبلة كان بصدد نقلها من منطقة براقي نحو السكة الحديدية بجسر قسنطينة، سنة 1997 غير أنه واصل نشاطه الإجرامي ضمن الجماعة المسلحة التي تكفلت بإجراء عملية جراحية فاشلة على مستوى العين، ومحاولتها التخلص منه لاحقا عن طريق دفعه للقيام بعمليات انتحارية.