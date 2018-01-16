أشبعوه ضربا ثم تخلصوا منه بالطريق السيّار في حالة يرثى لها فك لغز جريمة اختطاف مجوهراتي من طرف عصابة بطريقة هوليوودية

تمكنت عناصر أمن دائرة القادرية بالبويرة، من فك لغز جريمة اختطاف بائع مجوهرات بواسطة مركبة، من طرف عصابة ينحدر أفرادها الستة من الرغاية بالعاصمة، حاولوا الاستيلاء على المحل بطريقة الأفلام الهوليوودية قبل أن يتخلصوا من ضحيتهم بالطريق السيّار وهو في حالة يرثى لها.

وقائع الحادثة التي لم تعهدها مدينة القادرية الهادئة تعود إلى مساء 7 جانفي الفارط، أين تلقت مصالح الأمن إخطارا هاتفيا عن تعرض بائع مجوهرات بحي 90 مسكنا لاعتداء من طرف 3 أشخاص مجهولين قاموا باختطافه فيما بعد، بواسطة مركبة من نوع "بارتنار" فروا بها نحو الطريق السيار، ليتبين فيما بعد أن العصابة تخلصت من الضحية وهو في حالة يرثى لها بالقرب من نفق الجباحية، أين تم تحويله إلى مستشفى الأخضرية الذي خضع فيه لعملية جراحية جراء تعرضه لاعتداء وحشي من طرف أفراد العصابة الذين وضعوا شريطا لاصقا على عينيه مستنطقين إياه تحت طائلة التهديد عن مكان وجود المجوهرات وصاحب المحل، حيث استولوا على هاتفه النقال ومفاتيح خلال اعتدائهم عليه.

محققو الأمن وبعد أن تمكنوا في البداية من الحصول على ترقيم السيارة واستغلالا لإفادة الضحية "س. إ"، باشروا تحرياتهم قصد معرفة صاحب السيارة الذي توصلوا إلى مقر إقامته بمدينة الرغاية، أين تم توقيفه هناك بعد التنسيق مع النيابة المحلية لاستصدار إذن بتمديد الاختصاص، هذا الأخير أدلى للمحققين بهوية باقي أفراد العصابة وهم 5 أشخاص ينحدرون من الرغاية وآخر من القادرية، تم توقيفهم وتحويل ملفهم بعد استكمال الإجراءات إلى محكمة الأخضرية لمتابعتهم عن تهم تكوين جمعية أشرار والخطف باستعمال مركبة، إضافة إلى السرقة والتعدي بالعنف بواسطة سلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد.

.. وحجز 263 كبسولة من المهلوسات وتوقيف مروجين بسور الغزلان

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة سور الغزلان بالبويرة شابين هما "ر. م" و"م. س"، عثر بحوزتهما على 263 كبسولة من المؤثرات العقلية ووصفات طبية مسجلة باسميهما كانا ينويان ترويجها وسط شباب المدينة.

عملية توقيف المتهمين جاءت إثر دورية عادية لأعوان الشرطة القضائية وسط المدينة لفت انتباههم تواجد شخصين مشبوهين على متن مركبة، ليتم التقرب منهما وتفتيش الأخيرة، حيث عثر على كمية من المؤثرات العقلية تمثلت في 180 كبسولة من دواء "بريغابلين" و83 أخرى من دواء "بريغابا"، فضلا عن وصفات طبية لنفس الأدوية مسجلة باسميهما وكذا 18 ألف دج من عائدات متاجرتهما في تلك الأدوية، ليتم حجز الكمية وتوقيف المعنيين اللذين خضعا للتحقيق قبل تحويل ملفهما على الجهات القضائية عن تهمة حيازة أدوية محظورة من دون وصفة طبية قصد ترويجها والمتاجرة فيها.