أعلن خالد بونجمعة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، الخميس، عن خوض الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح من الحزب، رافضا دعم أي شخصية سياسية، وقال نحن حزب سياسي ولسنا جمعية مساندة.
وأكد خالد بونجمعة عقب تزكيته رئيسا لعهدة ثانية على رأس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية في المؤتمر الثاني المنعقد الخميس بتعاضدية عمال التربية والثقافة بتيبازة، إن حزبه ليس جمعية مساندة أو حزب موالاة حتى يساند مترشحا من خارج الحزب، بل سيتقدم بمرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تنفيذا لقرار المجلس الوطني لتجسيد أفكاره وبرامجه.
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ق.و
أعلن خالد بونجمعة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، الخميس، عن خوض الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح من الحزب، رافضا دعم أي شخصية سياسية، وقال نحن حزب سياسي ولسنا جمعية مساندة.
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وأكد خالد بونجمعة عقب تزكيته رئيسا لعهدة ثانية على رأس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية في المؤتمر الثاني المنعقد الخميس بتعاضدية عمال التربية والثقافة بتيبازة، إن حزبه ليس جمعية مساندة أو حزب موالاة حتى يساند مترشحا من خارج الحزب، بل سيتقدم بمرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تنفيذا لقرار المجلس الوطني لتجسيد أفكاره وبرامجه.