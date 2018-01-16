انتفض العشرات من تلاميذ ثانوية بين الويدان غربي سكيكدة، الخميس، وخرجوا في حركة احتجاجية عارمة أمام مقرّ البلدية، ومسيرة حاشدة جابت شوارع بين الويدان، قبل العودة في حشود كبيرة نحو الثانوية، معلنين مقاطعة الدراسة، بسبب الأوضاع المزرية والكارثية التي تتواجد عليها المؤسسة على حدّ تعبيرهم.
وهذا راجع إلى غياب التدفئة المركزية، وانعدام الجدار الخارجي من الجهة العلوية، والتدهور الفظيع لحجرات ومختلف هياكل المؤسسة، التي لم يمرّ على إنجازها سوى أقلّ من عشر سنوات، غير أنّ الغش في الإنجاز الذي رافق مشروع الثانوية، سرعان ما بدأ يظهر بالحجرات، وحتى ببلاط باقي هياكل المؤسسة والأروقة وغيرها، من كثرة التصدعات والتشققات، في مختلف جوانب الثانوية، وانهيارات جزئية بالجدران والأعمدة، وتضرّر البلاط، ما تسبّب في تدفّق وتسرب مياه الأمطار نحو المؤسّسة، وتحولها إلى برك ومطبات في موسم الشتاء، كما طالب التلاميذ والتلميذات المتحجبات المشاركات في هذه الانتفاضة بمحاربة المنحرفين والمتسكعين وجمهور الحمقى والمرضى نفسيا والمتهورين ومستهلكي المخدرات الذين يحاصرون مبنى المؤسسة، ويلاحقون التلميذات لا سيّما أن المؤسسة تقع في مكان معزول نوع ما، داخل منطقة النشاطات التابعة للبلدية، وقال التلاميذ إنهم يعيشون الجحيم داخل هذه الثانوية التي لم تعد مؤسسة وظيفية بأتمّ معنى الكلمة، ولم تعد تشجّع على مواصلة التمدرس في ظروف لائقة، داعين السلطات إلى التدخل العاجل.
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بسبب غياب التدفئة وانتشار المنحرفين
تلاميذ ثانوية بسكيكدة يخرجون في مسيرة حاشدة
أحمد زقاري
انتفض العشرات من تلاميذ ثانوية بين الويدان غربي سكيكدة، الخميس، وخرجوا في حركة احتجاجية عارمة أمام مقرّ البلدية، ومسيرة حاشدة جابت شوارع بين الويدان، قبل العودة في حشود كبيرة نحو الثانوية، معلنين مقاطعة الدراسة، بسبب الأوضاع المزرية والكارثية التي تتواجد عليها المؤسسة على حدّ تعبيرهم.
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وهذا راجع إلى غياب التدفئة المركزية، وانعدام الجدار الخارجي من الجهة العلوية، والتدهور الفظيع لحجرات ومختلف هياكل المؤسسة، التي لم يمرّ على إنجازها سوى أقلّ من عشر سنوات، غير أنّ الغش في الإنجاز الذي رافق مشروع الثانوية، سرعان ما بدأ يظهر بالحجرات، وحتى ببلاط باقي هياكل المؤسسة والأروقة وغيرها، من كثرة التصدعات والتشققات، في مختلف جوانب الثانوية، وانهيارات جزئية بالجدران والأعمدة، وتضرّر البلاط، ما تسبّب في تدفّق وتسرب مياه الأمطار نحو المؤسّسة، وتحولها إلى برك ومطبات في موسم الشتاء، كما طالب التلاميذ والتلميذات المتحجبات المشاركات في هذه الانتفاضة بمحاربة المنحرفين والمتسكعين وجمهور الحمقى والمرضى نفسيا والمتهورين ومستهلكي المخدرات الذين يحاصرون مبنى المؤسسة، ويلاحقون التلميذات لا سيّما أن المؤسسة تقع في مكان معزول نوع ما، داخل منطقة النشاطات التابعة للبلدية، وقال التلاميذ إنهم يعيشون الجحيم داخل هذه الثانوية التي لم تعد مؤسسة وظيفية بأتمّ معنى الكلمة، ولم تعد تشجّع على مواصلة التمدرس في ظروف لائقة، داعين السلطات إلى التدخل العاجل.