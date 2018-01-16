قالت إنها حاولت استغلال سياقات تشوبها مغالطات مقصودة.. مجلة "الجيش" "أطراف تحاول تشويه صورة المؤسسة العسكرية"

أكدت المؤسسة العسكرية أن الرد الأخير لقيادة الجيش بشأن قضية العسكريين المتقاعدين كان "بدافع موضوعي" للتصدي لبعض "الأقلام المغرضة" التي استغلت "سياقات تشوبها مغالطات مقصودة وتأويلات موجهة"، وقالت إن "بعض الأطراف التي تغذيها نوايا سيئة وتحركها أهداف مغرضة" تحاول المساس بصورة الجيش الوطني.

وفي مقال خاص لوزارة الدفاع، نشر في آخر عدد من مجلة "الجيش" تطرق إلى قضية العسكريين المتقاعدين، حيث اتهمت أطرافا بمحاولة تشويه صورة الجيش بكل الطرق، وقالت إن المؤسسة العسكرية وجدت نفسها ملزمة بالرد "بدافع موضوعي" للتصدي لمن وصفتهم بـ"الأقلام المغرضة" التي حاولت استغلال سياقات تشوبها مغالطات مقصودة وتأويلات موجهة.

وأوضحت المجلة، لسان حال المؤسسة العسكرية، أن تلك المحاولات يراد منها زرع الشك وسط الرأي العام، من خلال نشر الأكاذيب وبث البلبلة علها تسيء إلى عمق التحولات التي تعرفها مؤسسة الجيش، قبل أن تضيف أن هذه المحاولات التي وصفتها بـ"اليائسة لذوي النفوس الضعيفة والأيادي المرتعشة التي تمتهن الاصطياد في المياه العكرة"، ستصطدم لا محالة برجال آثاروا حب الوطن وتقديم المصلحة العليا فوق الذاتية والشخصية، كما جاء في المجلة، أنه كلما تعلق الأمر بالمؤسسة العسكرية "تطل علينا أطراف تغذيها نوايا سيئة وتحركها أهداف مغرضة" تحاول المساس بصورة الجيش، وقالت إن ما حدث وراء استغلال "بعض المتقاعدين وإقحامهم لخدمة أغراض لا تخدم البتة مصلحة وطنهم"، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية أولت عناية كبيرة للجانب الاجتماعي للأفراد خلال مسارهم المهني وبعد استفادتهم من حقهم في التقاعد، من منطلق حرص الجيش على التكفل بكل فئات المتقاعدين الذين طالبتهم بالتحلي "بالأخلاقيات التي شبوا عليها بالمؤسسة العسكرية"، والحفاظ على السمعة الطيبة التي تلازمها على الدوام.

"الجيش" تطرقت إلى حصيلة شهر جانفي، حيث كشفت أن قوات الجيش قضت على 15 إرهابيا، بينما سلم 5 إرهابيين أنفسهم، كما تم توقيف 23 عنصر إسناد، ودمرت 352 كازمة كانت تستعملها المجموعات الإرهابية.