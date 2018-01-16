يشارك الفيلم الجزائري "هيومن" للمخرج عصام تعشيت في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب، المرتقب تنظيمها من 8 إلى 11 فيفري الجاري تحت شعار "السينما والرياضة" بمشاركة بلجيكا ضيف الشرف.
ويتنافس الفيلم القصير "هيومن" (HUMAN) لتعشيت مع عديد الأفلام الممثلة لدول عربية مختلفة على غرار "تفاحة" لهواري كوباري، (بلجيكا-المغرب)، "مارقون" لسامي المالكي من السعودية، "مراسل مع وقف التنفيد" لسلام يحيي، "نسيم" لميشيل أسمر من لبنان، "البيانو" لمحمود نصر من مصر، "لا أحب السكر" لوسيم قشلان (السويد-سوريا)، "الموت وقوفا" لمحمد سمير من العراق. ويشارك من المغرب كل من فيلم "أعراس الشوك" لميرفت مدني كاموني، "mémoire chromise" لكريم تاجووت و"ذكريات ذاكرة" لأميمة حيدا، "نوتا" لأمين أمسعدي، "الهائم" لنور الدين بنكيران، "قيلولة" لياسين الريحاني، "كوابيس" للطيب بن عبيد، "الحريمية" لعبد الصمد آيت بوقباين وغيرها.
وحسب جمعية "نادي السينما والتوثيق والإعلام" المنظمة للحدث يتضمن برنامج المهرجان إلى جانب عرض الأفلام المشاركة، برمجة ندوة دولية حول موضوع "السينما والرياضة". وكذا ماستر كلاص وورشات في كتابة السيناريو إضافة إلى تخصيص فقرات للمجتمع المحلي والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في حين تخصص فترة التكريمات لتكريم المخرج والممثل الشاب يوسف بريطل عن مجموع أفلامه والفنانة سناء العلوي.
ويحكي "هيومن" الفائز مؤخرا بجائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان أبورن الدولي لسينما الأطفال بسيدني الأسترالية، قصة طفل مصاب بالتريزوميا يحب اللعب مع الأطفال "العاديين" داخل المعلب، لكنه يواجه رفضا من طرف أحد الأطفال الذي يسخر منه، حيث يقول له بأنه لا يشبه الأطفال الآخرين، وهو غير مرحّب به، وهنا يتخيّل صاحبنا نفسه يعيش في عالم مليء بالتريزوميك، فمرة يرى نفسه في قاعة السينما يشاهد رفقة صديقة له فيلم عن "التريزوميك"، ومرة في المسرح برداء البهلوان، وثالثة في الجبل كأنه نجم سينمائي، إلى أن يستفيق من "حلمه" ويجد نفسه مجددا في الملعب، حيث يتعرض للطرد، لكن هذه المرة يعتذر منه الطفل الذي أهانه آنفا، فيتمكّن من اللعب مع "'الأصحاء".
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"HUMAN" لعصام تعشيت ينافس على جوائز مهرجان مكناس
حسان.م
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
يشارك الفيلم الجزائري "هيومن" للمخرج عصام تعشيت في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب، المرتقب تنظيمها من 8 إلى 11 فيفري الجاري تحت شعار "السينما والرياضة" بمشاركة بلجيكا ضيف الشرف.
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ويتنافس الفيلم القصير "هيومن" (HUMAN) لتعشيت مع عديد الأفلام الممثلة لدول عربية مختلفة على غرار "تفاحة" لهواري كوباري، (بلجيكا-المغرب)، "مارقون" لسامي المالكي من السعودية، "مراسل مع وقف التنفيد" لسلام يحيي، "نسيم" لميشيل أسمر من لبنان، "البيانو" لمحمود نصر من مصر، "لا أحب السكر" لوسيم قشلان (السويد-سوريا)، "الموت وقوفا" لمحمد سمير من العراق. ويشارك من المغرب كل من فيلم "أعراس الشوك" لميرفت مدني كاموني، "mémoire chromise" لكريم تاجووت و"ذكريات ذاكرة" لأميمة حيدا، "نوتا" لأمين أمسعدي، "الهائم" لنور الدين بنكيران، "قيلولة" لياسين الريحاني، "كوابيس" للطيب بن عبيد، "الحريمية" لعبد الصمد آيت بوقباين وغيرها.
وحسب جمعية "نادي السينما والتوثيق والإعلام" المنظمة للحدث يتضمن برنامج المهرجان إلى جانب عرض الأفلام المشاركة، برمجة ندوة دولية حول موضوع "السينما والرياضة". وكذا ماستر كلاص وورشات في كتابة السيناريو إضافة إلى تخصيص فقرات للمجتمع المحلي والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في حين تخصص فترة التكريمات لتكريم المخرج والممثل الشاب يوسف بريطل عن مجموع أفلامه والفنانة سناء العلوي.
ويحكي "هيومن" الفائز مؤخرا بجائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان أبورن الدولي لسينما الأطفال بسيدني الأسترالية، قصة طفل مصاب بالتريزوميا يحب اللعب مع الأطفال "العاديين" داخل المعلب، لكنه يواجه رفضا من طرف أحد الأطفال الذي يسخر منه، حيث يقول له بأنه لا يشبه الأطفال الآخرين، وهو غير مرحّب به، وهنا يتخيّل صاحبنا نفسه يعيش في عالم مليء بالتريزوميك، فمرة يرى نفسه في قاعة السينما يشاهد رفقة صديقة له فيلم عن "التريزوميك"، ومرة في المسرح برداء البهلوان، وثالثة في الجبل كأنه نجم سينمائي، إلى أن يستفيق من "حلمه" ويجد نفسه مجددا في الملعب، حيث يتعرض للطرد، لكن هذه المرة يعتذر منه الطفل الذي أهانه آنفا، فيتمكّن من اللعب مع "'الأصحاء".