قتل شاب في الثلاثينات، شابا آخر بطريقة بشعة، بعد أن وجه إليه عدة طعنات على مستوى الرقبة والصدر، بسبب تصفية حسابات بينهما، وهي الجريمة التي اهتز لها سكان بلدية هراوة بالرويبة.
وقد تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بالدار البيضاء، من فك لغز جريمة القتل العمدي التي راح ضحيتها شاب يقطن ببلدية هراوة البالغ من العمر 28 سنة ويتعلق الأمر بالمسمى "س.ب"، العملية مكنت من توقيف الجاني المسمى "ل.ن" والذي يبلغ من العمر 37 سنة .
تعود وقائع الجريمة إلى تلقي مصالح الدرك اتصالا هاتفيا على الرقم الأخضر 55-10 مفاده وجود شخص ينزف بالدم ملقى على حافة الطريق السريع الشرقي، أين تنقل عناصر الدرك إلى مكان الحادث حيث عاينوا الضحية وهو ملقى على حافة الطريق ينزف دما، نتيجة تعرضه لعدة طعنات على مستوى الرقبة والصدر، أين لفظ أنفاسه بالمؤسسة الاستشفائية.
محققو الدرك، وبعد تحديد هوية مرتكب الجريمة الذي فر إلى ولاية بجاية أوقفوه بمسكن أحد أقاربه، وخلال التحقيق اعترف الجاني بارتكابه جريمة القتل والتي يعود سببها إلى تصفية حسابات بينهما.
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توقيف شاب قتل صديقه بطعنات خنجر وفرّ إلى بجاية
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
قتل شاب في الثلاثينات، شابا آخر بطريقة بشعة، بعد أن وجه إليه عدة طعنات على مستوى الرقبة والصدر، بسبب تصفية حسابات بينهما، وهي الجريمة التي اهتز لها سكان بلدية هراوة بالرويبة.
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وقد تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بالدار البيضاء، من فك لغز جريمة القتل العمدي التي راح ضحيتها شاب يقطن ببلدية هراوة البالغ من العمر 28 سنة ويتعلق الأمر بالمسمى "س.ب"، العملية مكنت من توقيف الجاني المسمى "ل.ن" والذي يبلغ من العمر 37 سنة .
تعود وقائع الجريمة إلى تلقي مصالح الدرك اتصالا هاتفيا على الرقم الأخضر 55-10 مفاده وجود شخص ينزف بالدم ملقى على حافة الطريق السريع الشرقي، أين تنقل عناصر الدرك إلى مكان الحادث حيث عاينوا الضحية وهو ملقى على حافة الطريق ينزف دما، نتيجة تعرضه لعدة طعنات على مستوى الرقبة والصدر، أين لفظ أنفاسه بالمؤسسة الاستشفائية.
محققو الدرك، وبعد تحديد هوية مرتكب الجريمة الذي فر إلى ولاية بجاية أوقفوه بمسكن أحد أقاربه، وخلال التحقيق اعترف الجاني بارتكابه جريمة القتل والتي يعود سببها إلى تصفية حسابات بينهما.