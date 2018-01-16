أقدم شاب في الثلاثينيات من العمر، الجمعة، على الانتحار شنقا داخل مسكنه الواقع في حي 1200 بباتنة. ووجد الشاب الأعزب معلقا بقطعة قماش في غرفته مخلفا حالة ذهول لدى أفراد أسرته و جيرانه الذين يشهدون له بالطيبة وحسن السلوك و تردده المستمر على حفظ القرآن بمسجد عمار بن ياسر الواقع وسط الحي، ما يرجح معاناته من مرض نفسي أفقده السيطرة على نفسه مثلما يؤكده أطباء مختصون في المجال. و عرف الشاب المنتحر بمشاركته في الأعمال الخيرية بالمسجد، حيث نشط في وقت سابق في لجنة المسجد.
وشهدت ولاية باتنة في الفترة الأخيرة جملة من حالات الانتحار بلغت تسع حالات منذ بداية السنة طالت عدة شرائح من ذوي الأعمار المختلفة ومن مهن متنوعة و بطالين كان آخرهما انتحار معلمة وشرطي لأسباب متعلقة بالانهيار النفسي.
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انتحار عضو سابق في لجنة مسجد شنقا بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
أقدم شاب في الثلاثينيات من العمر، الجمعة، على الانتحار شنقا داخل مسكنه الواقع في حي 1200 بباتنة. ووجد الشاب الأعزب معلقا بقطعة قماش في غرفته مخلفا حالة ذهول لدى أفراد أسرته و جيرانه الذين يشهدون له بالطيبة وحسن السلوك و تردده المستمر على حفظ القرآن بمسجد عمار بن ياسر الواقع وسط الحي، ما يرجح معاناته من مرض نفسي أفقده السيطرة على نفسه مثلما يؤكده أطباء مختصون في المجال. و عرف الشاب المنتحر بمشاركته في الأعمال الخيرية بالمسجد، حيث نشط في وقت سابق في لجنة المسجد.
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وشهدت ولاية باتنة في الفترة الأخيرة جملة من حالات الانتحار بلغت تسع حالات منذ بداية السنة طالت عدة شرائح من ذوي الأعمار المختلفة ومن مهن متنوعة و بطالين كان آخرهما انتحار معلمة وشرطي لأسباب متعلقة بالانهيار النفسي.