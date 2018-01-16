يحتضن المسرح الجهوي عز الدين مجوبي في عنابة، على مدار 6 أيام بدءا من هذا السبت تظاهرة فنية مسرحية تحت عنوان "الأيام المسرحية المغاربية"، حيث ارتأت مديرية الثقافة تقديم عروض هذه التظاهرة في إطار تذكارية الفنان المسرحي الراحل عز الدين مجوبي.
وتهدي مديرية الثقافة هذه اليوميات المغاربية إلى روح فقيد المسرح الجزائري الذي قدم أعمالا خالدة في رصيد أبي الفنون، وغادر الخشبة مغتالا في عز عطائه. ويسعى القائمون على هذه التظاهرة لجعلها علامة مميزة ضمن نشاطات مسرح عنابة بكل ما يملكه من مهنية وتقاليد في مجال الإنتاج والتنظيم، كما أنها ستكون فرصة ليكتشف الجمهور مسرحيات من مختلف دول المغرب العربي ويتفاعل مع جمالياتها وفنياتها ومواقفها الإنسانية الرائعة. إذ سيكون الجمهور هذا السبت على موعد مع عرض "خباط كراعو" لحكيم دكار وجمال حمودة، إضافة إلى عرض آخر تحت عنوان "الصباط" لمراد صاولي من سطيف.
أما يوم الأحد، فسيكون الجمهور على موعد لمشاهدة عرض "ارجع يشوف" للثنائي الكوميدي نبيل لطرش وحامدي يوسف من المغرب. كما سيعرض في إطار التظاهرة للمرة الثالثة على ركح عز الدين مجوبي مونودرام "امرأة بظل مكسور" لكاتبته كنزة مباركي من عنابة، إلى جانب عمل "راحلة" للمخرجة تونس آيت علي من مسرح محي الدين بشطارزي من العاصمة. وتتواصل العروض يوم الثلاثاء 13 فيفري مع عرض "سلفي" لمرايا للإنتاج والتوزيع الفني من تونس مع لحظات فكاهية مع بيبو والسعيد عنابة، ويوم الأربعاء مع مسرحية "العطب" للمسرح الجهوي بباتنة. وتختتم العروض يوم الخميس مع مسرحية "حقيقة الكذب" للمسرح الجهوي بسكيكدة.
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تحتضن الأيام المغاربية المسرحية بدءا من هذا السبت
عنابة تحتفي بذكرى فقيد المسرح الجزائري عز الدين مجوبي
ب. حسينة
يحتضن المسرح الجهوي عز الدين مجوبي في عنابة، على مدار 6 أيام بدءا من هذا السبت تظاهرة فنية مسرحية تحت عنوان "الأيام المسرحية المغاربية"، حيث ارتأت مديرية الثقافة تقديم عروض هذه التظاهرة في إطار تذكارية الفنان المسرحي الراحل عز الدين مجوبي.
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وتهدي مديرية الثقافة هذه اليوميات المغاربية إلى روح فقيد المسرح الجزائري الذي قدم أعمالا خالدة في رصيد أبي الفنون، وغادر الخشبة مغتالا في عز عطائه. ويسعى القائمون على هذه التظاهرة لجعلها علامة مميزة ضمن نشاطات مسرح عنابة بكل ما يملكه من مهنية وتقاليد في مجال الإنتاج والتنظيم، كما أنها ستكون فرصة ليكتشف الجمهور مسرحيات من مختلف دول المغرب العربي ويتفاعل مع جمالياتها وفنياتها ومواقفها الإنسانية الرائعة. إذ سيكون الجمهور هذا السبت على موعد مع عرض "خباط كراعو" لحكيم دكار وجمال حمودة، إضافة إلى عرض آخر تحت عنوان "الصباط" لمراد صاولي من سطيف.
أما يوم الأحد، فسيكون الجمهور على موعد لمشاهدة عرض "ارجع يشوف" للثنائي الكوميدي نبيل لطرش وحامدي يوسف من المغرب. كما سيعرض في إطار التظاهرة للمرة الثالثة على ركح عز الدين مجوبي مونودرام "امرأة بظل مكسور" لكاتبته كنزة مباركي من عنابة، إلى جانب عمل "راحلة" للمخرجة تونس آيت علي من مسرح محي الدين بشطارزي من العاصمة. وتتواصل العروض يوم الثلاثاء 13 فيفري مع عرض "سلفي" لمرايا للإنتاج والتوزيع الفني من تونس مع لحظات فكاهية مع بيبو والسعيد عنابة، ويوم الأربعاء مع مسرحية "العطب" للمسرح الجهوي بباتنة. وتختتم العروض يوم الخميس مع مسرحية "حقيقة الكذب" للمسرح الجهوي بسكيكدة.