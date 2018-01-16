ترامب يرفض نشر وثيقة حول التحقيق في التدخل الروسي

أ ف ب

رفض الرئيس الاميركي،الجمعة، نشر وثيقة سرية اعدها الديموقراطيون تدحض إتهامات وجهها دونالد ترامب وبرلمانيون جمهوريون لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" في اطار التحقيق حول التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الاميركية.

وبرر ترامب رفضه نشر الوثيقة بحجة "مخاوف على الأمن القومي".

وقال دون ماكغان المستشار القانوني للبيت الأبيض ان المذكرة التي اعدها الديموقراطيون: "تحتوي على العديد من المقاطع السرية والحساسة".

وكانت لجنة في مجلس النواب الاميركي صوتت الاثنين لصالح نشر وثيقة الديموقراطيين.

وصرح رئيس الأقلية الديموقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف امام صحافيين الاثنين: "التصويت كان بالاجماع لنشر وثيقة" الديموقراطيين.

وكان امام ترامب مهلة خمسة أيام لدرس طلب نشر هذه الوثيقة.

وكان الكونغرس الأميركي نشر،الجمعة،مذكرة جمهورية تتهم مكتب التحقيقات الفدرالي "الأف بي أي" بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وسمح ترامب بنشر المذكرة التي أعدها عضو الكونغرس الجمهوري والمسؤول السابق في فريق الرئيس خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه ديفن نيونز، على الرغم من ان "اف بي آي" حذّر من عدم دقتها.

واتهم ترامب كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" بتسييس تحقيقاتهم حول التدخل الروسي لصالح الديموقراطيين.