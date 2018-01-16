فيما تحوّل مجمع سكني إلى مسبح بسبب الأمطار أقسام "عائمة" تعطل الدراسة بجامعة في وهران!

عاش طلبة جامعة السانيا في وهران، قبل يومين، حالة من القلق والتذمر بسبب الظروف الكارثية التي يزاولون فيها الدراسة، خصوصا بعد تساقط الأمطار بغزارة.

وتعذر على الطلاب الوصول إلى حجرات التدريس، بعد ما غمرت المياه كل الممرات المؤدية إليها؛ وهو ما جعل البعض منهم يعبر باستعمال ألواح خشبية، حيث أكد أحد الطلاب لـ"الشروق" أن هذه المشاهد تعكر مزاج الطلبة والأساتذة في كل موسم جامعي؛ فزخات من الأمطار حسبه تحول الأقسام إلى مسابح، لا يمكن مزاولة الدراسة فيها، مناشدا المصالح المعنية بإيجاد حل عاجل وجذري لهذه المهزلة التي تعرفها جامعة السانيا، وتجنب سياسة الترقيع التي لم تعد تجدي نفعا.

من جهة أخرى، أكد قاطنو مجمع 5100 مسكن بالقطب الحضري ببلقايد، أن فرحتهم بالسكنات الجديدة لم تدم طويلا، بعد تحول حيهم إلى مسبح، بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي، إذ غمرت المياه سلالم العمارات، ما جعلهم يستنجدون بالمصالح الوصية، وهو ما اعتبروه بغير اللائق، خصوصا أن المجمع السكني لم تمر سنتان على تدشينه، إلا أن أشغال التهيئة فيه كارثية، حيث ناشدوا السلطات المحلية الاستماع لانشغالاتهم والتدخل قبل حدوث كوارث مادية وبشرية على حدّ تعبيرهم.