أفرادها يستعملون أسلحة بيضاء وأقنعة تفكيك عصابة خطيرة للسطو على المساكن بمستغانم

تمكن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوقيرات بالتنسيق مع أمن دائرتي حاسي ماماش وماسرة بمستغانم، الخميس، من تـفكيك عصابة مختصة في السرقة والسطو على المنازل، متكونة من خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 و42 سنـة، بينما لا يزال شخص آخر في حالة فرار.

العملية وفق ما أفادت به خلية الإعلام و الاتصال لأمن ولاية مستغانم، جاءت إثر نقطة مراقبة وتفتيش لعناصر أمن دائرة بوقيرات، على مستوى المدخل الغربي للمدينة، أين تم توقيف مركبة من نوع "لوقان"، مرقمة بترقيم ولاية غليزان. السيارة تابعة لوكالة كراء السيارات بولاية غليزان، كان على متنها 5 أشخاص، تمكن اثنان منهم من الفرار لحظة توقيف السيارة، إلا أن عناصر الشرطة تمكنوا من توقيف أحدهما بعد مقاومة عنيفة، كما تم تحديد هوية الآخر بعد استغلال هاتفه النقال الذي تركه بالسيارة لحظة فراره.

بعد التفتيش الدقيق للسيارة، تم العثور بداخلها على سيفين من الحجم الكبير، سكينين، شريط لاصق كبير الحجم، ثلاث قبعات شتوية سوداء اللون، قناع للتمويه، علبتين من القفازات البلاستيكية، زوجين من القفازات الجلدية وشاش، حيث تبين خلال أطوار التحقيق القضائي أن هذه الأدوات تستعمل في عمليات السطو على المنازل.

وبعد التنسيق مع أمني دائرة ماسرة وحاسي ماماش، تبين أن الموقوفين متورطون في عدة قضايا على غرار السرقة بالخطف والكسر من داخل محل تجاري، السرقة من داخل مسكن عن طريق التسلق والتعدي، وقضية انتهاك حرمة منزل، وهذا بعد التعرف عليهم من قبل الضحايا عندما عرضوا عليهم من قبل عناصر الشرطة.

تجدر الإشارة، إلى أن المتهمين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتهمة تكوين جمعية أشرار، حمل أسلحة بيضاء والسرقة، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.