من المنتظر أن يلتمس الادعاء العام لمحكمة ميلانو الإيطالية هذا الاثنين، العقوبات بحق جميع المتهمين في فضيحة سوناطراك إيني سايبام، وذلك بعد أكثر من عامين من الجلسات التي افتتحت في 25 جانفي 2016.
وأفاد مصدر عليم بمحكمة ميلانو لـ"الشروق" أن الادعاء العام وبعد عامين من جلسات المحاكمة شملت المتهمين والشهود وآراء خبراء تم سماعهم في القضية، سيلتمس العقوبات أخيرا، مشيرا إلى أن الالتماس من المرجح أن يشمل جميع المتهمين في القضية سواء من الطرف الإيطالي أو الطرف الجزائري، وهذا بالنظر لما تضمنته جلسات المحاكمة من عرض لوثائق وشهادات جديدة.
وسيكون معنيا بالتماس الإدعاء العام بمحكمة ميلانو كل من باولو سكاروني الرئيس التنفيذي السابق لمجمع الطاقة الحكومية "إيني"، وبييترو فرانكو تالي الرئيس التنفيذي السابق لسيابام، وبييترو فاروني مدير الأنشطة العملياتية لـ"سايبام"، وأنطونيو فيلا المدير السابق لـ"إيني" شمال إفريقيا، و3 جزائريين هم فريد بجاوي، وعمر هبور وسمير أورياد.
وأفادت مصادر "الشروق" بأن هناك محاولات حثيثة من دفاع المتهمين لإطالة عمر القضية أكثر واستبعاد شروع الادعاء العام يوم غد الاثنين في النطق بالتماس العقوبات في حق المتهمين، خاصة باستغلال فقرات من القانون الإيطالي التي تنص على أن لكل جريمة عمرا ومدة محددتين، وبعد انقضاء المدة، لا تصبح تلك الأعمال مصنفة في خانة جريمة، مشيرة إلى أن المدة عادة ما تكون من ست (6) سنوات فما فوق، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على الاستئناف وهل تم تقديم استئناف في القضية أم لا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1الحكومة تخطط لوقف دعم البنزين
2فضيحة سوناطراك - إيني - سايبام تعود من محكمة ميلانو!
3قائمة سوداء بـ100 ملبنة ممنوعة من بودرة الحليب!
Français English
الرأي
محمد بوخطة
الوزارة ونقابات التربية.. إدارة الأزمة بالأزمة
أبو بكر خالد سعد الله
اللغة العربية تستفيد من الرَّقْمَنة
صالح عوض
طريق الخروج من اللعبة القاتلة
حبيب راشدين
أفضال الغلوِّ الغربي على المسلمين
جمال لعلامي
حوار تكسار الرّاس!
حسين لقرع
إضرابٌ عن العِلم!
سليم قلالة
غموض..
ياسين معلومي
صفعة "الشان" وهاجس "الكان"
عبد الناصر
"ضخم الجثة" و"الغابرين"
محمد سليم قلالة
مَن يُفكِّر لمستقبلنا؟
الفيديو
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
التماس العقوبات بحق المتهمين الجزائريين والإيطاليين الإثنين
فضيحة سوناطراك - إيني - سايبام تعود من محكمة ميلانو!
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
من المنتظر أن يلتمس الادعاء العام لمحكمة ميلانو الإيطالية هذا الاثنين، العقوبات بحق جميع المتهمين في فضيحة سوناطراك إيني سايبام، وذلك بعد أكثر من عامين من الجلسات التي افتتحت في 25 جانفي 2016.
تغطيات ذات صلة
فضيحة سوناطراك - إيني - سايبام تعود من محكمة ميلانو!
قائمة سوداء بـ100 ملبنة ممنوعة من بودرة الحليب!
الصيرفة الإسلامية هي البديل الأفضل لإنقاذ الإقتصاد الجزائري
تونس تفاوض إيطاليا بشأن نقل الغاز الجزائري عبر أراضيها
بدء ضخ الغاز من حقول أدرار
وأفاد مصدر عليم بمحكمة ميلانو لـ"الشروق" أن الادعاء العام وبعد عامين من جلسات المحاكمة شملت المتهمين والشهود وآراء خبراء تم سماعهم في القضية، سيلتمس العقوبات أخيرا، مشيرا إلى أن الالتماس من المرجح أن يشمل جميع المتهمين في القضية سواء من الطرف الإيطالي أو الطرف الجزائري، وهذا بالنظر لما تضمنته جلسات المحاكمة من عرض لوثائق وشهادات جديدة.
وسيكون معنيا بالتماس الإدعاء العام بمحكمة ميلانو كل من باولو سكاروني الرئيس التنفيذي السابق لمجمع الطاقة الحكومية "إيني"، وبييترو فرانكو تالي الرئيس التنفيذي السابق لسيابام، وبييترو فاروني مدير الأنشطة العملياتية لـ"سايبام"، وأنطونيو فيلا المدير السابق لـ"إيني" شمال إفريقيا، و3 جزائريين هم فريد بجاوي، وعمر هبور وسمير أورياد.
وأفادت مصادر "الشروق" بأن هناك محاولات حثيثة من دفاع المتهمين لإطالة عمر القضية أكثر واستبعاد شروع الادعاء العام يوم غد الاثنين في النطق بالتماس العقوبات في حق المتهمين، خاصة باستغلال فقرات من القانون الإيطالي التي تنص على أن لكل جريمة عمرا ومدة محددتين، وبعد انقضاء المدة، لا تصبح تلك الأعمال مصنفة في خانة جريمة، مشيرة إلى أن المدة عادة ما تكون من ست (6) سنوات فما فوق، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على الاستئناف وهل تم تقديم استئناف في القضية أم لا.