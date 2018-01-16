انتقل إلى رحمة الله، السبت، المجاهد والوزير الأسبق، عبد الحفيظ أمقران، عن عمر ناهز 92 سنة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة المجاهدين.
وكان المرحوم عبد الحفيظ أمقران قد شغل منصب وزير الشؤون الدينية في حكومة رضا مالك بين سنتي 1992 و 1993 قبل أن يعتزل النشاط السياسي ويتفرغ لكتابة مذكراته عن الثورة التحريرية.
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الوزير الأسبق عبد الحفيظ أمقران في ذمة الله
الشروق أون لاين
انتقل إلى رحمة الله، السبت، المجاهد والوزير الأسبق، عبد الحفيظ أمقران، عن عمر ناهز 92 سنة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة المجاهدين.
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وكان المرحوم عبد الحفيظ أمقران قد شغل منصب وزير الشؤون الدينية في حكومة رضا مالك بين سنتي 1992 و 1993 قبل أن يعتزل النشاط السياسي ويتفرغ لكتابة مذكراته عن الثورة التحريرية.