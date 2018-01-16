عن عمر ناهز 92 سنة

الوزير الأسبق عبد الحفيظ أمقران في ذمة الله

date 2018/02/10 views 1008 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

انتقل إلى رحمة الله، السبت، المجاهد والوزير الأسبق، عبد الحفيظ أمقران، عن عمر ناهز 92 سنة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة المجاهدين.

icon-links تغطيات ذات صلة

وكان المرحوم عبد الحفيظ أمقران قد شغل منصب وزير الشؤون الدينية في حكومة رضا مالك بين سنتي 1992 و 1993 قبل أن يعتزل النشاط السياسي ويتفرغ لكتابة مذكراته عن الثورة التحريرية.

icon-tags
  • print