كشفت وزارة العمل، السبت، أن الجزائر تحصي حاليا أكثر من 100 تنظيم نقابي يحوز قطاعا التربية والصحة حصة الأسد فيها، بشكل يعكس حسبها وجود حرية نقابية.
وحسب بيان للوزارة "وصل عدد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل إلى غاية شهر ديسمبر 2017 إلى 102 منظمة نقابية مسجلة تتوزع على 36 منظمة نقابية لأصحاب العمل و66 منظمة نقابية للعمال الأجراء".
وأضاف إنه "من بين 66 منظمة نقابية للعمال الأجراء، 35 منظمة نقابية للعمال موزعة في قطاع الهيئات والإدارات العمومية (الوظيفة العمومية) منها قطاعان يعرفان تواجد عدد هام من المنظمات النقابية للعمال التي تغطي العديد من الفئات المهنية".
يحوز قطاعا التربية الذي يضم 13 منظمة نقابية، والصحة بـ 14 منظمة نقابية، حصة الأسد من حيث التمثيل النقابي.
وتعتبر الوزارة هذه الأرقام "دليلا واضحا على درجة الحرية النقابية التي يتمتع بها العمال في بلادنا".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1أساتذة "مراهقون" وتلاميذ "مغرمون" في الثانويات
2الندرة وإلتهاب الأسعار "يسقطان" قرارات منع الاستيراد
3توظيف مباشر للدكاترة العائدين بعد تكوين إقامي بالخارج
4أوامر بتسديد ديون الشركات الفرنسية فورا!
5"لجنة منسقين" لمراقبة أداء المفتشين بالمدارس
Français English
الرأي
محمد بوخطة
الوزارة ونقابات التربية.. إدارة الأزمة بالأزمة
أبو بكر خالد سعد الله
اللغة العربية تستفيد من الرَّقْمَنة
صالح عوض
طريق الخروج من اللعبة القاتلة
حبيب راشدين
أفضال الغلوِّ الغربي على المسلمين
جمال لعلامي
حوار تكسار الرّاس!
حسين لقرع
إضرابٌ عن العِلم!
سليم قلالة
غموض..
ياسين معلومي
صفعة "الشان" وهاجس "الكان"
عبد الناصر
"ضخم الجثة" و"الغابرين"
محمد سليم قلالة
مَن يُفكِّر لمستقبلنا؟
الفيديو
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
وزارة العمل تكشف:
102 نقابة في الجزائر
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
كشفت وزارة العمل، السبت، أن الجزائر تحصي حاليا أكثر من 100 تنظيم نقابي يحوز قطاعا التربية والصحة حصة الأسد فيها، بشكل يعكس حسبها وجود حرية نقابية.
تغطيات ذات صلة
متطرفون وراء اغتيال الجزائريين بفرنسا
102 نقابة في الجزائر
لوبيات تتدخل في خيارات الحكومة
توقيف مديري المدارس الذين يرفضون عزل المضربين من مناصبهم
100 ألف "فيزا" من إسبانيا للجزائريين
وحسب بيان للوزارة "وصل عدد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل إلى غاية شهر ديسمبر 2017 إلى 102 منظمة نقابية مسجلة تتوزع على 36 منظمة نقابية لأصحاب العمل و66 منظمة نقابية للعمال الأجراء".
وأضاف إنه "من بين 66 منظمة نقابية للعمال الأجراء، 35 منظمة نقابية للعمال موزعة في قطاع الهيئات والإدارات العمومية (الوظيفة العمومية) منها قطاعان يعرفان تواجد عدد هام من المنظمات النقابية للعمال التي تغطي العديد من الفئات المهنية".
يحوز قطاعا التربية الذي يضم 13 منظمة نقابية، والصحة بـ 14 منظمة نقابية، حصة الأسد من حيث التمثيل النقابي.
وتعتبر الوزارة هذه الأرقام "دليلا واضحا على درجة الحرية النقابية التي يتمتع بها العمال في بلادنا".