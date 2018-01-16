وزارة العمل تكشف: 102 نقابة في الجزائر

كشفت وزارة العمل، السبت، أن الجزائر تحصي حاليا أكثر من 100 تنظيم نقابي يحوز قطاعا التربية والصحة حصة الأسد فيها، بشكل يعكس حسبها وجود حرية نقابية.

وحسب بيان للوزارة "وصل عدد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل إلى غاية شهر ديسمبر 2017 إلى 102 منظمة نقابية مسجلة تتوزع على 36 منظمة نقابية لأصحاب العمل و66 منظمة نقابية للعمال الأجراء".

وأضاف إنه "من بين 66 منظمة نقابية للعمال الأجراء، 35 منظمة نقابية للعمال موزعة في قطاع الهيئات والإدارات العمومية (الوظيفة العمومية) منها قطاعان يعرفان تواجد عدد هام من المنظمات النقابية للعمال التي تغطي العديد من الفئات المهنية".

يحوز قطاعا التربية الذي يضم 13 منظمة نقابية، والصحة بـ 14 منظمة نقابية، حصة الأسد من حيث التمثيل النقابي.

وتعتبر الوزارة هذه الأرقام "دليلا واضحا على درجة الحرية النقابية التي يتمتع بها العمال في بلادنا".