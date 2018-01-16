دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،السبت،إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا بعد أن شنت إسرائيل غارات في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أن غوتيريش يتابع عن كثب التصعيد العسكري المقلق في سوريا والتوسع الخطير للنزاع خارج حدودها.
وشدد غوتيريش على ضرورة التزام جميع الأطراف،في سوريا والمنطقة،بالقانون الدولي.
وقال دوجاريك إن غوتيريش يدعو الجميع إلى العمل من أجل وقف تصعيد العنف،على نحو فوري وغير مشروط،وإلى ضبط النفس.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الشعب السوري يعاني من أكثر الفترات عنفًا في ما يقرب من سبع سنوات من النزاع.
وأشار البيان إلى أنه تم الإبلاغ عن وجود أكثر من ألف ضحية من بين المدنيين جراء ضربات جوية في الأسبوع الأول من شهر فيفري .
واعلنت إسرائيل،السبت،شن غارات واسعة النطاق قالت انها استهدفت مواقع ايرانية وسورية داخل الاراضي السورية، بعيد سقوط احدى مقاتلاتها من طراز "اف 16" في اراضيها، واثر اعتراضها لطائرة من دون طيار في اجوائها قالت انها ايرانية انطلقت من سوريا.
واعلن الجيش الاسرائيلي ان طائرته "الاف 16" سقطت في منطقة وادي جزريل شرق مدينة حيفا، في شمال اسرائيل وأصيب أحد طياريها الاثنين اصابة بالغة.
وهي المرة الاولى التي يعلن فيها الجيش الاسرائيلي بشكل واضح ضرب اهداف ايرانية في سوريا.
كما انها المرة الاولى منذ 30 عاما ،حسب صحيفة هآرتس، التي تفقد فيها اسرائيل مقاتلة اصيبت بمضادات ارضية خلال مشاركتها في غارات في سوريا.
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غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا
أ ف ب
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،السبت،إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا بعد أن شنت إسرائيل غارات في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أن غوتيريش يتابع عن كثب التصعيد العسكري المقلق في سوريا والتوسع الخطير للنزاع خارج حدودها.
وشدد غوتيريش على ضرورة التزام جميع الأطراف،في سوريا والمنطقة،بالقانون الدولي.
وقال دوجاريك إن غوتيريش يدعو الجميع إلى العمل من أجل وقف تصعيد العنف،على نحو فوري وغير مشروط،وإلى ضبط النفس.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الشعب السوري يعاني من أكثر الفترات عنفًا في ما يقرب من سبع سنوات من النزاع.
وأشار البيان إلى أنه تم الإبلاغ عن وجود أكثر من ألف ضحية من بين المدنيين جراء ضربات جوية في الأسبوع الأول من شهر فيفري .
واعلنت إسرائيل،السبت،شن غارات واسعة النطاق قالت انها استهدفت مواقع ايرانية وسورية داخل الاراضي السورية، بعيد سقوط احدى مقاتلاتها من طراز "اف 16" في اراضيها، واثر اعتراضها لطائرة من دون طيار في اجوائها قالت انها ايرانية انطلقت من سوريا.
واعلن الجيش الاسرائيلي ان طائرته "الاف 16" سقطت في منطقة وادي جزريل شرق مدينة حيفا، في شمال اسرائيل وأصيب أحد طياريها الاثنين اصابة بالغة.
وهي المرة الاولى التي يعلن فيها الجيش الاسرائيلي بشكل واضح ضرب اهداف ايرانية في سوريا.
كما انها المرة الاولى منذ 30 عاما ،حسب صحيفة هآرتس، التي تفقد فيها اسرائيل مقاتلة اصيبت بمضادات ارضية خلال مشاركتها في غارات في سوريا.