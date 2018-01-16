واشنطن: ندعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية،السبت، عن دعمها القوي لحق إسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها.

وجاء ذلك في بيان صادر عن متحدثة الخارجية الأمريكية،هيذر ناورت، حول توتر الأجواء على الحدود الإسرائيلية السورية.

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير جراء ارتفاع التوتر اليوم على الحدود الإسرائيلية وتدعم بقوة حق إسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها".

وأشار إلى أن مشاريع إيران في نشر قوتها وسيطرتها تلقي بجميع الشعوب من اليمن إلى لبنان في الخطر، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل التصدي على المساعي الخبيثة لإيران وموقفها الذي يهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من صباح السبت،أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاطه لطائرة بدون طيّار قالت إنها تابعة لإيران وحلقت من الأراضي السورية، وانتهكت المجال الجوي الإسرائيلي، لتنفذ سلسلة غارات على ما أسمته بـ"أهداف إيرانية" داخل سوريا.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه خلال تنفيذها غارات جوية على "أهداف إيرانية" في سوريا، تعرضت مقاتلاتها لاستهداف من قبل نيران مضادة للطائرات، أسفرت عن سقوط إحدى مقاتلها من طراز إف 16.