بعد ساعات من مقتل شرطيين في أوهايو خمسة قتلى في إطلاق نار في كنتاكي الأمريكية

قال مسؤولون، الأحد، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار في موقعين في ولاية كنتاكي شمال شرق الولايات المتحدة. ومن بين القتلى شخص يشتبه بأنه مسلح انتحر على ما يبدو.

وقال دوين برايس قائد شرطة مقاطعة جونسون في بيان على موقع فيسبوك، إن الشرطة تلقت مكالمة استغاثة حوالي الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي عن إطلاق نار في منزل ريفي قرب بينتسفيل على بعد نحو 260 كيلومتراً جنوب شرقي لويفيل في كنتاكي.

وأضاف برايس في البيان، أن الضباط عثروا على قتيلين هناك وبدأوا تفتيش المنطقة بحثاً عمن أطلق الرصاص. وذكر البيان، أن مكالمة استغاثة ثانية قادت الشرطة إلى شقة سكنية في بينتسفيل حيث عثرت على ثلاثة قتلى بينهم المسلح.

وقال برايس: "وقعت جرائم قتل مروعة.. لا أجد الكلمات المناسبة لوصف الألم لفقدان أربعة أرواح بسبب تصرفات رجل واحد. أعمل مع سلطات إنفاذ القانون منذ 34 عاماً وهذه واحدة من أكثر أعمال العنف إيلاماً التي شاهدتها".

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وقال مسؤولون، إن المسلح يدعى جوزيف نيكل ولكن لم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات بشأنه.

وأضافوا أنه لم يتم الكشف عن هوية الضحايا في انتظار إبلاغ أقاربهم.

وأحال مكتب قائد شرطة مقاطعة جونسون وشرطة بينتسفيل جميع الأسئلة إلى شرطة ولاية كنتاكي التي لم يتسن الحصول على تعليق منها.

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أسابيع من واقعة إطلاق نار في مدرسة ثانوية في بينتون في كنتاكي عندما قتل طالب اثنين من زملائه وأصاب 18 آخرين وهو محتجز حالياً.





مقتل شرطيين في أوهايو

وفي حادث منفصل، قال مسؤولون، إن اثنين من شرطة ولاية أوهايو قتلا بالرصاص، السبت، عندما استجابا لحالة طارئة في ضاحية كولومبوس في مدينة وسترفيل وإن مشتبهاً به أصيب قبل أن تحتجزه السلطات.

وقال جو موربيتزر رئيس شرطة وسترفيل في مؤتمر صحفي، إن الشرطيين تعرضا لإطلاق النار بمجرد أن دخلا شقة سكنية للاستجابة لحالة طارئة.

وأضاف أن الضابط إريك جويرينغ (39 عاماً) لقي حتفه بموقع الحادث وأن الضابط أنتوني موريلي (54 عاماً) توفي متأثراً بجراحه في المستشفى.

وقالت متحدثة باسم المدينة، إن المشتبه به نقل للمستشفى ولم تحدد هويته أو حالته.

وذكر موربيتزر، أن شرطة كولومبوس تشرف على التحقيق في الواقعة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على موقع تويتر قائلاً: "أفكاري وصلاوتي مع ضابطي الشرطة وأسرتهما والجميع".

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