أوقفت مصالح الأمن الحضري في بلدية تادمايت غرب ولاية تيزي وزو، ثلاث أشخاص ضمنهم قاصر، في قضية ترويج صور خليعة لفتاة في الطور المتوسط، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح، جاءت بعد ورود معلومات لديها حول تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تلاميذ المتوسطة التي تدرس فيها الضحية، صورا خليعة لهذه الأخيرة التي استدعيت للتحقيق بعد التمكن من تحديد هويتها.
الفتاة القاصر وبعد تقدم والدها بشكوى لدى مصالح الآمن، أكدت أنها تعرضت لعملية اغتصاب وابتزاز على يد شخص منحدر من بلدية تيزي وزو، هو من قام بتصويرها في وضعيات غير لائقة، قبل أن يقوم شخص أخر بقرصنة الصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة تلميذ في ذات المؤسسة التي تدرس فيها الضحية.
وبعد التوصل لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، أكد الأخير خلال التحقيق معه انه قام بذات التصرف ضد قاصر أخرى تدرس في الطور الثانوي، مصرحا انه يقوم باستدراج ضحاياه لمرافقته في سيارته الخاصة، ليقوم بعد ذلك باغتصابهن وتصويرهن تحت طائلة التهديد والعنف.
وبعد تقديم المتهمين أمام العدالة، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بتحويل الملف على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضع المتهم الرئيسي المدعو "ر. م" رهن الحبس الاحتياطي، عن جناية الاغتصاب وجنحة نشر صور خليعة، وبوضع المتهم الثاني تحت نظام الرقابة القضائية عن جنحة نشر صور خليعة، حيث استغل هذه الأخيرة لابتزاز صاحبتها، في حين استدعي التلميذ المتورط مع هؤلاء كشاهد في القضية - حسب البيان - الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى امن ولاية تيزي وزو.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1"سأرحل بلا رجعة.. وهاتفي لتكاليف وليمة عزائي"!
2ثلوج كثيفة مرتقبة بـ16 ولاية
318 ولاية تحت حصار الثلوج
4أستاذة تلحق إصابات بليغة بتلميذة معوقة ومصابة بالصرع في قسنطينة
5انتحار شاب وآخر يحرق نفسه بالوادي
Français English
الرأي
التهامي مجوري
الحديث النبوي وعالم الرقمنة
عمار يزلي
أغنياء.. من التعفف
جمال لعلامي
فاهم والله لا قرا!
محمد حمادي
من يُعاقب من؟!
محمد بوخطة
الوزارة ونقابات التربية.. إدارة الأزمة بالأزمة
أبو بكر خالد سعد الله
اللغة العربية تستفيد من الرَّقْمَنة
صالح عوض
طريق الخروج من اللعبة القاتلة
حبيب راشدين
أفضال الغلوِّ الغربي على المسلمين
جمال لعلامي
حوار تكسار الرّاس!
حسين لقرع
إضرابٌ عن العِلم!
الفيديو
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
نشر صورا غير لائقة لهما على الانترنت
توقيف المعتدي على تلميذتين بتيزي وزو
رانية. م
أوقفت مصالح الأمن الحضري في بلدية تادمايت غرب ولاية تيزي وزو، ثلاث أشخاص ضمنهم قاصر، في قضية ترويج صور خليعة لفتاة في الطور المتوسط، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تغطيات ذات صلة
توقيف المعتدي على تلميذتين بتيزي وزو
40 مليار ديون الجزائرية للمياه على عاتق زبائنها بالبويرة
أولياء متخوفون من الرسوب الجماعي لأبنائهم بسبب الإضراب بتقرت
رئيس البلدية وأعضاء مجلسه يرهنون التنمية ببلدية سيدي خليل بالوادي
انتحار شاب وآخر يحرق نفسه بالوادي
التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح، جاءت بعد ورود معلومات لديها حول تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تلاميذ المتوسطة التي تدرس فيها الضحية، صورا خليعة لهذه الأخيرة التي استدعيت للتحقيق بعد التمكن من تحديد هويتها.
الفتاة القاصر وبعد تقدم والدها بشكوى لدى مصالح الآمن، أكدت أنها تعرضت لعملية اغتصاب وابتزاز على يد شخص منحدر من بلدية تيزي وزو، هو من قام بتصويرها في وضعيات غير لائقة، قبل أن يقوم شخص أخر بقرصنة الصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة تلميذ في ذات المؤسسة التي تدرس فيها الضحية.
وبعد التوصل لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، أكد الأخير خلال التحقيق معه انه قام بذات التصرف ضد قاصر أخرى تدرس في الطور الثانوي، مصرحا انه يقوم باستدراج ضحاياه لمرافقته في سيارته الخاصة، ليقوم بعد ذلك باغتصابهن وتصويرهن تحت طائلة التهديد والعنف.
وبعد تقديم المتهمين أمام العدالة، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بتحويل الملف على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضع المتهم الرئيسي المدعو "ر. م" رهن الحبس الاحتياطي، عن جناية الاغتصاب وجنحة نشر صور خليعة، وبوضع المتهم الثاني تحت نظام الرقابة القضائية عن جنحة نشر صور خليعة، حيث استغل هذه الأخيرة لابتزاز صاحبتها، في حين استدعي التلميذ المتورط مع هؤلاء كشاهد في القضية - حسب البيان - الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى امن ولاية تيزي وزو.