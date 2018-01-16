نشر صورا غير لائقة لهما على الانترنت توقيف المعتدي على تلميذتين بتيزي وزو

أوقفت مصالح الأمن الحضري في بلدية تادمايت غرب ولاية تيزي وزو، ثلاث أشخاص ضمنهم قاصر، في قضية ترويج صور خليعة لفتاة في الطور المتوسط، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح، جاءت بعد ورود معلومات لديها حول تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تلاميذ المتوسطة التي تدرس فيها الضحية، صورا خليعة لهذه الأخيرة التي استدعيت للتحقيق بعد التمكن من تحديد هويتها.

الفتاة القاصر وبعد تقدم والدها بشكوى لدى مصالح الآمن، أكدت أنها تعرضت لعملية اغتصاب وابتزاز على يد شخص منحدر من بلدية تيزي وزو، هو من قام بتصويرها في وضعيات غير لائقة، قبل أن يقوم شخص أخر بقرصنة الصور ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة تلميذ في ذات المؤسسة التي تدرس فيها الضحية.

وبعد التوصل لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، أكد الأخير خلال التحقيق معه انه قام بذات التصرف ضد قاصر أخرى تدرس في الطور الثانوي، مصرحا انه يقوم باستدراج ضحاياه لمرافقته في سيارته الخاصة، ليقوم بعد ذلك باغتصابهن وتصويرهن تحت طائلة التهديد والعنف.

وبعد تقديم المتهمين أمام العدالة، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بتحويل الملف على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضع المتهم الرئيسي المدعو "ر. م" رهن الحبس الاحتياطي، عن جناية الاغتصاب وجنحة نشر صور خليعة، وبوضع المتهم الثاني تحت نظام الرقابة القضائية عن جنحة نشر صور خليعة، حيث استغل هذه الأخيرة لابتزاز صاحبتها، في حين استدعي التلميذ المتورط مع هؤلاء كشاهد في القضية - حسب البيان - الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى امن ولاية تيزي وزو.