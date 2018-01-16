بعد ثلاثة أشهر على تحوله لمركز احتجاز فندق ريتز كارلتون الرياض يفتح أبوابه أمام العامة

أعاد فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض فتح أبوابه، الأحد، أمام العامة وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تحوله إلى مركز احتجاز للأمراء ورجال الأعمال بسبب تهم الفساد.

وكان هذا الفندق الفخم الذي ينزل فيه عادة رؤساء دول ووزراء ورجال أعمال، أغلق في الرابع من نوفمبر الماضي، بعد إطلاق حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واحتجز العديد من الشخصيات من بين أكثر من 381 مشتبهاً بهم كانوا موضع تحقيق في الفندق الفخم الذي ازدادت شهرته بشكل كبير على الأثر.

وأطلقت السلطات السعودية سراح معظم من اعتقلوا خلال الأسابيع الأخيرة ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال والذي هو نفسه يملك عدداً من أفخم فنادق العالم الفاخرة.

وتقول الحكومة السعودية، إنها استعادت أكثر 106 مليار دولار نتيجة حملة مكافحة الفساد والتسويات المالية التي نتجت عنها.