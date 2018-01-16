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جرائم في حق الحيوانات النادرة ترتكب في عمق الصحراء
اصطياد الفنك والغزال من أجل "السيلفي" أو بيعها على الأنترنت!
حذّر رضوان طاهري، الناشط في مجال حماية البيئة وحماية الحيوانات النادرة ببشار، من استفحال ظاهرة الصيد العشوائي للحيوانات النادرة، التي تعيش في الصحراء الشاسعة، في صورة الغزال بأنواعه وسمك الرمال، والفنك وغيرها من الحيوانات التي تعيش في البراري.
الأغرب من كل ذلك أن هناك من صار يبيع تلك الحيوانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، بأسعار زهيدة رغم قيمتها البيئية، وذلك بسبب جهل الصيادين أمور النظام البيئي، مشيرا أن هناك من تعدى الخطوط الحمراء حين راحوا يصطادون الفنك وحتى الضب البري من أجل شوائه وتناول لحمه، رغم أن الدين الإسلامي يحرم ذلك كون الفنك آكل للحوم وكل ذي مخلب، مشيرا إلى أنه يملك صورا صادمة لحيوانات تم التنكيل بجثثها وحرقها بغرض التسلية في حين هناك من أضحى يلجأ إلى اصطياد الغزال أو الفنك من أجل التقاط صور السيلفي والتباهي بها أمام أصدقائه عبر الفايسبوك، غير آبه بما قد ينجم عن تلك المطاردات التي تستهدف تلك الحيوانات النادرة، عن طريق إتعابها باستعمال سيارات رباعية الدفع، ثم الإمساك بها.
وأما عن قضية بيع تلك الحيوانات فقد ذكر الباحث رضوان طاهري، أنه يتم بيع تلك الحيوانات في السوق السوداء ومواقع التواصل الاجتماعي بأسعار بخسة، فمثلا يباع الفنك بين 4 آلاف و10 آلاف دينار، بينها السنجاب البري وحتى سمك الرمال أو كما يعرف بالمنطقة باسم الشرشمان، وحتى بعض الطيور النادرة التي يتم تهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية، والتي تعد من بين خيرات الجزائر ويمكن لمثل هذه الظواهر المشينة التأثير سلبا على النظام البيئي والدورة البيولوجية خاصة إذا علمنا مثلا أن سمك الرمال يعتبر غذاء الفنك والأفاعي، وبانقراضه قد ينتهي الأمر بزوال الحيوانات سالفة الذكر وهو ما يستدعي تحرك الوزارات المعنية وتفعيل مخططات الحماية بتفعيل تجريم الصيادين غير المرخصين، وحتى الهواة لأنهم بتلك التصرفات يتسببون في الإضرار بالبيئة بشكل رهيب مؤكدا أنه ينسق حاليا مع مديريتي الغابات والبيئة لولاية بشار قصد وضع مناطق محمية للحفاظ على الثروة والتنوع الحيواني.
Mohamed2018/02/11 على 21:111
الصيد العشوائي للحيوانات النادرة في دولة متخلفة وشعب متخلف
السراق FLN RND لكي تغفل عليهم يتركوكم في جهلكم دير واش تحب غير غبي وجاهل
قالكم ولد عباس نقعد 100 سنة أخرى
على بال هدو السفهاء قتالين الحيوانات ممكن تخلص كلكم الزلازل تتربص بكم حداري
على بالكم نرى كل الغرب crache على كل ماهو جزائري حتى دول العربية
الخير لعطهنا ربي ماشي دائم
قليل جدا يمثل الجزائر احسن ثمثيل وتغير منهم وتغتبوهم وانت أقل منهم بكثير
وباقي ماشي بشر وإنما حيوانات 56 سنة إستقلال وحنا نتأخر بنسبة معينة
Mohamed2018/02/11 على 21:252
كل شيئ يتدهور في الجزائر لن ندهب Coupe du monde de football ولا jeux olympiques 2018
والمغرب يدهب
المصانع عندنا تركيب انترنت 100Mbit/s عند الغرب والعرب Gbit/s
تعمم الامازيغية فتنة وحرب اهلية قادمة القتل الاغتصاب السرقة الشعودة إرهاب الطروقات الامراض المزمنة ندرة الاطباء والادوية normale تروح تداوي في دول المنطق أقل منا
45 مليار$ في شوارع دينار حابط
الجهل دخل في ADN تاعكم تولد ما تربو تضرب الامام لا تحضرو خطبة الجمعة
إدن يبقى
Mohamed2018/02/11 على 21:303
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
وَيْلٌ منْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ
يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم
فكل مسؤل ويجب عليه التغير وإلا ترجع كلكم سفهاء