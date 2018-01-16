شهدت الحلقة الأولى من الموسم الرابع لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" على قناة MBC، ضمن المرحلة الأولى "الصوت وبس" أجواء تنافسية بين المدربين الأربعة الفنانين إليسا، وعاصي الحلاني، وأحلام ومحمد حماقي، لضم الأصوات الجميلة التي ميزتها مشاركة الجزائري حسين بن حاج.
وأدى حسين بن حاج، الذي ينحدر من ولاية الجلفة، أغنية "أنا المغبون" للشاب خالد، ونال إعجاب المدربين، حيث استدار إليه كل من إليسا وحماقي، محاولين إقناعه بالانضمام إلى فريقهما، ليختار حماقي بعد أن كانت إليسا حاولت إغراءه، إلى طلب الحضور الشخصي للشاب خالد، لتدريبه.
واستكملت المنافسة القوية مع المدربين لضم الأصوات مع المشتركة التونسية آية دغنوج، التي أدت أغنية "العيون السود" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وبدورها أذهلت المدربين الأربعة بصوتها وأدائها، حيث استدار إليها الأربعة، محاولين إقناعها بأجواء عفوية وفكاهية، وكان لافتا مزاح حماقي مع عاصي قائلا له: "بلاش تعيش على أمجاد الماضي"، وفي النهاية، اختارت الانضمام إلى فريق عاصي. ومن بين المشاركين، المغربية ساجدة الخطابي، التي أدت أغنية "حالتي حالة"، بأدائها المميز، فنالت إعجاب المدربين، واستدارت إليها إليسا لتنضم مباشرة إلى فريقها، وأثنت على صوتها، حيث ذكرها بالزمن الجميل.
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ابن الجلفة "حسين بن حاج" يُبهر في "ذا فويس".. وينضم إلى فريق "محمد حماقي"!
حسام. ف
صحافي بجريدة الشروق اليومي
شهدت الحلقة الأولى من الموسم الرابع لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" على قناة MBC، ضمن المرحلة الأولى "الصوت وبس" أجواء تنافسية بين المدربين الأربعة الفنانين إليسا، وعاصي الحلاني، وأحلام ومحمد حماقي، لضم الأصوات الجميلة التي ميزتها مشاركة الجزائري حسين بن حاج.
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وأدى حسين بن حاج، الذي ينحدر من ولاية الجلفة، أغنية "أنا المغبون" للشاب خالد، ونال إعجاب المدربين، حيث استدار إليه كل من إليسا وحماقي، محاولين إقناعه بالانضمام إلى فريقهما، ليختار حماقي بعد أن كانت إليسا حاولت إغراءه، إلى طلب الحضور الشخصي للشاب خالد، لتدريبه.
واستكملت المنافسة القوية مع المدربين لضم الأصوات مع المشتركة التونسية آية دغنوج، التي أدت أغنية "العيون السود" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وبدورها أذهلت المدربين الأربعة بصوتها وأدائها، حيث استدار إليها الأربعة، محاولين إقناعها بأجواء عفوية وفكاهية، وكان لافتا مزاح حماقي مع عاصي قائلا له: "بلاش تعيش على أمجاد الماضي"، وفي النهاية، اختارت الانضمام إلى فريق عاصي. ومن بين المشاركين، المغربية ساجدة الخطابي، التي أدت أغنية "حالتي حالة"، بأدائها المميز، فنالت إعجاب المدربين، واستدارت إليها إليسا لتنضم مباشرة إلى فريقها، وأثنت على صوتها، حيث ذكرها بالزمن الجميل.