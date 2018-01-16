شنّ أساتذة متوسطة مفدي زكرياء في بلدية مسرغين بوهران، الأحد، وقفة احتجاجية تنديدا لما تعرض له ستة من زملائهم نهاية الأسبوع المنصرم، على يد مجموعة من الأشخاص، اقتحموا المؤسسة لمرافقة ولية تلميذ.
وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ المجموعة التي رافقت والدة التلميذة، ما إن وصلت بهو المتوسطة حتى دخلت في ملاسنات مع بعض الأساتذة، تطورت فيما بعد إلى اشتباكات، حيث أقدم أربعة أشخاص من أهالي التلميذ، على سحل أستاذة حامل في شهرها السابع والاعتداء على خمسة آخرين من زملائها، الأمر الذي أحدث فوضى عارمة بالمؤسسة، إلى أن تم إبلاغ مصالح الأمن التي حضرت لرصد وقائع الحادثة، وتحديد هوية المعتدين.
وحسب ما كشف عنه ممثل المحتجين لـ"الشروق"، فإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمعلمين، حيث سبق السنة الماضية أن تم الاعتداء على مدير المؤسسة، وهي أمور جعلت الطاقم التربوي يرفض العمل في ظروف مماثلة خشية التعرض لمكروه.
وعن خلفية ما وقع أمسية الخميس الفارط، أجاب المتحدث أن أحد الأساتذة قام بإعداد تقرير في حق تلميذ مشاغب، لتمريره على المجلس التأديبي، غير أن والدته رفضت الفكرة وقررت الاستعانة بأشخاص مفتولي العضلات للنيل من الأستاذ لتتطور الأمور إلى زملائه، معتبرا أنهم قرروا من خلال بيان موقع باسم أكثر من 43 أستاذا وشهادات طبية خاصة بالمعلمين بعدم العودة للعمل إلا بتدخل مدير التربية ووضعه مخطط حماية لتأمين حياة المعلمين حسب ما جاء في البيان.
"الشروق" اتصلت، بمديرية التربية لمعرفة رأيها إزاء الحادثة الخطيرة التي كانت متوسطة في بلدية مسرغين مسرحا لها، فكان الرد أنه سيتم إرسال لجنة تقص لكشف ملابسات ما وقع نهاية الأسبوع بالمتوسطة، واتخاذ إجراءات صارمة لإعادة المياه لمجاريها حسب نفس المصدر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1توقيف المعتدي على تلميذتين بتيزي وزو
2حقائق مثيرة في محاكمة شبكة الإجهاض بسطيف
3"منحرفة" تحتجز رضيعا وتعرضه للبيع بـ60 مليونا!
4وفاة غامضة لطالبة بالإقامة الجامعية دالي ابراهيم
5أهالي تلميذ يسحلون أستاذة حامل ويعتدون على زملائها بوهران!
Français English
الرأي
صالح عوض
إسرائيل في ورطة
التهامي مجوري
الحديث النبوي وعالم الرقمنة
عمار يزلي
أغنياء.. من التعفف
جمال لعلامي
فاهم والله لا قرا!
محمد حمادي
من يُعاقب من؟!
محمد بوخطة
الوزارة ونقابات التربية.. إدارة الأزمة بالأزمة
أبو بكر خالد سعد الله
اللغة العربية تستفيد من الرَّقْمَنة
صالح عوض
طريق الخروج من اللعبة القاتلة
حبيب راشدين
أفضال الغلوِّ الغربي على المسلمين
جمال لعلامي
حوار تكسار الرّاس!
الفيديو
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
تقرير لإحالته على المجلس التأديبي وراء الاعتداء الخطير
أهالي تلميذ يسحلون أستاذة حامل ويعتدون على زملائها بوهران!
سيد أحمد فلاحي
مراسل صحافي
شنّ أساتذة متوسطة مفدي زكرياء في بلدية مسرغين بوهران، الأحد، وقفة احتجاجية تنديدا لما تعرض له ستة من زملائهم نهاية الأسبوع المنصرم، على يد مجموعة من الأشخاص، اقتحموا المؤسسة لمرافقة ولية تلميذ.
تغطيات ذات صلة
مجهولون يقتلون شرطيا في البليدة
أهالي تلميذ يسحلون أستاذة حامل ويعتدون على زملائها بوهران!
طرق مقطوعة وولايات معزولة بسبب الاضطرابات الجوية
اصطياد الفنك والغزال من أجل "السيلفي" أو بيعها على الأنترنت!
وفاة غامضة لطالبة بالإقامة الجامعية دالي ابراهيم
وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ المجموعة التي رافقت والدة التلميذة، ما إن وصلت بهو المتوسطة حتى دخلت في ملاسنات مع بعض الأساتذة، تطورت فيما بعد إلى اشتباكات، حيث أقدم أربعة أشخاص من أهالي التلميذ، على سحل أستاذة حامل في شهرها السابع والاعتداء على خمسة آخرين من زملائها، الأمر الذي أحدث فوضى عارمة بالمؤسسة، إلى أن تم إبلاغ مصالح الأمن التي حضرت لرصد وقائع الحادثة، وتحديد هوية المعتدين.
وحسب ما كشف عنه ممثل المحتجين لـ"الشروق"، فإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمعلمين، حيث سبق السنة الماضية أن تم الاعتداء على مدير المؤسسة، وهي أمور جعلت الطاقم التربوي يرفض العمل في ظروف مماثلة خشية التعرض لمكروه.
وعن خلفية ما وقع أمسية الخميس الفارط، أجاب المتحدث أن أحد الأساتذة قام بإعداد تقرير في حق تلميذ مشاغب، لتمريره على المجلس التأديبي، غير أن والدته رفضت الفكرة وقررت الاستعانة بأشخاص مفتولي العضلات للنيل من الأستاذ لتتطور الأمور إلى زملائه، معتبرا أنهم قرروا من خلال بيان موقع باسم أكثر من 43 أستاذا وشهادات طبية خاصة بالمعلمين بعدم العودة للعمل إلا بتدخل مدير التربية ووضعه مخطط حماية لتأمين حياة المعلمين حسب ما جاء في البيان.
"الشروق" اتصلت، بمديرية التربية لمعرفة رأيها إزاء الحادثة الخطيرة التي كانت متوسطة في بلدية مسرغين مسرحا لها، فكان الرد أنه سيتم إرسال لجنة تقص لكشف ملابسات ما وقع نهاية الأسبوع بالمتوسطة، واتخاذ إجراءات صارمة لإعادة المياه لمجاريها حسب نفس المصدر.