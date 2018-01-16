اضطراب جوي على المناطق الشرقية والوسطى ابتداءً من ليلة الإثنين

ستشهد المناطق الوسطى والشرقية للوطن اضطرابا جويّا سريعا ابتداءً من ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، حسب ما أكدته المكلفة بالإعلام لدى مصلحة الأرصاد الجوية.

وأضاف نفس المصدر، أن أجواءً غائمة باردة نسبيا مرفوقة بزخات المطر ستميز المناطق الوسطى والشرقية للوطن في حين ستكون المناطق الغربية غير معنية بهذا الإضطراب الجوي.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقطا للثلوج يوم الثلاثاء على المرتفعات الشرقية للوطن والتي يفوق علوها 1000م.

ومن المتوقع أن تفوق نسبة تساقط الأمطار ما بين شهري فيفري وأفريل المعدل الموسمي بمختلف مناطق الوطن حيث ستعرف درجات الحرارة عموما انخفاضا مقارنة مع معدل درجات الحرارة الموسمي، حسب توقعات المركز الوطني لعلم المناخ.