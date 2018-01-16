الجيش المصري يعلن عن حصيلة جديدة لعملية سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الاثنين، إنها قضت على 12 فرداً من "العناصر التكفيرية" خلال تبادل إطلاق النار وألقت القبض على 92 من المطلوبين والمشتبه بهم ودمرت العشرات من أهداف المتشددين، في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة في سيناء.

ووفقاً للبيانات العسكرية قتل نحو 28 متشدداً منذ الجمعة، في إطار أحدث عملية لسحق مسلحين تحملهم السلطات المصرية مسؤولية سلسلة من الهجمات. وأشار بيان الجيش، الاثنين، إلى "قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفاً للعناصر الإرهابية".

وأضاف البيان، أن القوات الجوية أحبطت عملية تهريب أسلحة إلى البلاد من جهة الحدود مع ليبيا ودمرت "أربع عربات محملة بالأسلحة والذخائر ومقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال التهريب".

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات مارس، القوات المسلحة في نوفمبر بالقضاء على المتشددين في غضون ثلاثة أشهر وذلك بعد هجوم على مسجد أسفر عن مقتل 300 على الأقل في أسوأ هجوم من نوعه تشهده مصر.

وتمثل هذه الهجمات أكبر تحد للحكومة. وانتخب السيسي في 2014 بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في انقلاب 3 جويلية 2013.