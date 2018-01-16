أغلقت السلطات البريطانية، مطار لندن سيتي، ليل الأحد، بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في منطقة قريبة منه في نهر التايمز.
وقالت شرطة لندن في بيان، إن القنبلة عثر عليها خلال أعمال مقررة سلفاً في المطار وإن هناك عملية جارية لإزالتها بالاشتراك مع البحرية الملكية.
وأضافت الشرطة، أن الرحلات الجوية ستتعطل أثناء العملية.
وألغيت جميع الرحلات من وإلى المطار وسيبقى المطار مغلقاً طوال اليوم (الاثنين).
وقال متحدث رسمي، إن أكثر من 16 ألف مسافر تأثروا جراء هذا الإجراء.
واكتشفت القنبلة عند الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم أمس (الأحد)، وألغيت 130 رحلة جوية منذ ذلك الوقت.
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تعود للحرب العالمية الثانية
إغلاق مطار في لندن بعد العثور على قنبلة
وكالات - الشروق أونلاين
أغلقت السلطات البريطانية، مطار لندن سيتي، ليل الأحد، بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في منطقة قريبة منه في نهر التايمز.
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وقالت شرطة لندن في بيان، إن القنبلة عثر عليها خلال أعمال مقررة سلفاً في المطار وإن هناك عملية جارية لإزالتها بالاشتراك مع البحرية الملكية.
وأضافت الشرطة، أن الرحلات الجوية ستتعطل أثناء العملية.
وألغيت جميع الرحلات من وإلى المطار وسيبقى المطار مغلقاً طوال اليوم (الاثنين).
وقال متحدث رسمي، إن أكثر من 16 ألف مسافر تأثروا جراء هذا الإجراء.
واكتشفت القنبلة عند الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم أمس (الأحد)، وألغيت 130 رحلة جوية منذ ذلك الوقت.
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