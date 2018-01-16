أكد، نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، استفادة موظفي وأعوان البلديات التابعة لبعض دوائر ولاية المسيلة، من عطلة سنوية إضافية تقدّر بـ 10 أيام متكفل بها ومحفوظة.
وأوضح بدوي في رده على سؤال كتابي للنائب محمد بن شلالي عن الدائرة الانتخابية بالمسيلة، تحوز "الشروق" نسخة منه، بأن المرسوم التنفيذي رقم 17/320 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج، جاء لتوحيد الإطار التنظيمي الذي كان معمول به سابقا والمؤسس سنة 1995 والذي كان يظهر عليه بعض الاختلالات والفوارق بين فئات الموظفين والأعوان العموميين.
وحسب عضو الحكومة، فإن القرار الوزاري المؤرخ في 24 أفريل 1967 الذي يحدد شروط منح عطلة إضافية للموظفين والأعوان المباشرين للعمل في بعض دوائر الجنوب والذي جاء تطبيقا لأحكام المادة 39 الفقرة 5 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يوليو 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تضمن - حسب رد الوزير - استفادة المناطق الجغرافية التابعة لدائرة بوسعادة آنذاك من هذا الامتياز، يبقى ساري المفعول على أن لا تجمع تلك الزيادة في العطلة السنوية الواردة في القرار المذكور مؤخرا مع تلك المنصوص عليها في نصّ المرسوم التنفيذي رقم 95-300.
وأضاف بدوي، بأن أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 24 أفريل 1967 لا تزال سارية المفعول، باعتبار أن المرسوم التنفيذي رقم 17 -320 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017 المشار إليه الذي جاء لتوحيد النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الامتياز الممنوح في مجال العطلة السنوية لولايات الجنوب والهضاب العليا، معتمدا في هذا الإطار على التقسيم الإداري المستحدث بموجب القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 دون إلغاء أحكام القرار الوزاري موضوع السؤال، وهو الأمر الذي أوضحته التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 9 أفريل 1996 وأكدته مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بعد استشارتها في الأمر، حيث أكدت بأن الحقوق المكتسبة من قبل الموظفين والأعوان العاملين في دوائر جنوب ولاية المسيلة، بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 24 أفريل 1967 محفوظة، يضيف الوزير.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1أهالي تلميذ يسحلون أستاذة حامل ويعتدون على زملائها بوهران!
2مجهولون يقتلون شرطيا في البليدة
3حقائق مثيرة في محاكمة شبكة الإجهاض بسطيف
4"منحرفة" تحتجز رضيعا وتعرضه للبيع بـ60 مليونا!
5وفاة غامضة لطالبة بالإقامة الجامعية دالي ابراهيم
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
الأمن الديني
جعفر الكناني
معركة مفتوحة على زمن مجهول
جمال لعلامي
احذروا احتجاج الأطفال!
صالح عوض
طائرة بحجم الكارثة
صالح عوض
إسرائيل في ورطة
التهامي مجوري
الحديث النبوي وعالم الرقمنة
عمار يزلي
أغنياء.. من التعفف
جمال لعلامي
فاهم والله لا قرا!
محمد حمادي
من يُعاقب من؟!
محمد بوخطة
الوزارة ونقابات التربية.. إدارة الأزمة بالأزمة
الفيديو
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
على أن لا تجمع مع العطلة السنوية
بدوي: استفادة موظفي بلديات الجهة الجنوبية للمسيلة من عطلة إضافية
أحمد قرطي
أكد، نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، استفادة موظفي وأعوان البلديات التابعة لبعض دوائر ولاية المسيلة، من عطلة سنوية إضافية تقدّر بـ 10 أيام متكفل بها ومحفوظة.
تغطيات ذات صلة
بدوي: استفادة موظفي بلديات الجهة الجنوبية للمسيلة من عطلة إضافية
حافلات تتحول إلى علب سردين وانعدام تام لشروط السلامة
بلديات مشيّدة على حقول غازية بدون غاز في الوادي
إصابة شرطي في حادث مرور خطير
شركة سوناطراك تقرّر بعث مشروع "الكاترينغ" بحاسي مسعود
وأوضح بدوي في رده على سؤال كتابي للنائب محمد بن شلالي عن الدائرة الانتخابية بالمسيلة، تحوز "الشروق" نسخة منه، بأن المرسوم التنفيذي رقم 17/320 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج، جاء لتوحيد الإطار التنظيمي الذي كان معمول به سابقا والمؤسس سنة 1995 والذي كان يظهر عليه بعض الاختلالات والفوارق بين فئات الموظفين والأعوان العموميين.
وحسب عضو الحكومة، فإن القرار الوزاري المؤرخ في 24 أفريل 1967 الذي يحدد شروط منح عطلة إضافية للموظفين والأعوان المباشرين للعمل في بعض دوائر الجنوب والذي جاء تطبيقا لأحكام المادة 39 الفقرة 5 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يوليو 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تضمن - حسب رد الوزير - استفادة المناطق الجغرافية التابعة لدائرة بوسعادة آنذاك من هذا الامتياز، يبقى ساري المفعول على أن لا تجمع تلك الزيادة في العطلة السنوية الواردة في القرار المذكور مؤخرا مع تلك المنصوص عليها في نصّ المرسوم التنفيذي رقم 95-300.
وأضاف بدوي، بأن أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 24 أفريل 1967 لا تزال سارية المفعول، باعتبار أن المرسوم التنفيذي رقم 17 -320 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017 المشار إليه الذي جاء لتوحيد النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الامتياز الممنوح في مجال العطلة السنوية لولايات الجنوب والهضاب العليا، معتمدا في هذا الإطار على التقسيم الإداري المستحدث بموجب القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 دون إلغاء أحكام القرار الوزاري موضوع السؤال، وهو الأمر الذي أوضحته التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 9 أفريل 1996 وأكدته مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بعد استشارتها في الأمر، حيث أكدت بأن الحقوق المكتسبة من قبل الموظفين والأعوان العاملين في دوائر جنوب ولاية المسيلة، بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 24 أفريل 1967 محفوظة، يضيف الوزير.